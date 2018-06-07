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Son dakika! TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; TEM otoyolunda lastiği patlayan TIR yoldan çıktı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Ahmediye mevkii Büyükçekmece istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. İHA'nın haberine göre, seyir halindeki tırın ön lastiği patladı.

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Ters dönen tır kontrolden çıkıp önce refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. O esnada tırın arkasında seyreden 3 araç da kazadan kaçamadı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ayakta müdahale etti. Bazı vatandaşlar da araçlarını yol kenarına park ederek yaralılara yardım etti.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu çift yönde birer şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar kaldırılana kadar bölgede yoğun trafik oluştu.

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Kaza TEM Otoyolu trafik trafik yoğunluğu

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