HABER

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Ayrıntılar geliyor...

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattıRektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı
Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!
İstanbul'da şok baskın! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şok baskın! Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM Otoyolu Kaza trafik

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu haber başlığı ile sizle olan bağlantım kesilmiştir. her haber son dakika her haberiniz bomba etkisi her haber inanılmaz ne olmuş ................ boşlukları siz doldurun
Diğer Haberler
Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Son dakika! Darbe girişimi davasında 76 sanığa müebbet hapis istendi

Son dakika! Darbe girişimi davasında 76 sanığa müebbet hapis istendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.