Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi. Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonu kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı.
Kamyonun yol kenarına çekilip yola dökülen kumun temizlenmesinin ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açıldı. (DHA)
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