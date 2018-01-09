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Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 12:50 | Son Güncelleme 2 saat önce

Son dakika haberine göre, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde kamyon devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, yolda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye trafik ekipleri ve itfaiye sevk edildi. 45 dakikalık bir çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi. Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonu kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı.

Kamyonun yol kenarına çekilip yola dökülen kumun temizlenmesinin ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açıldı. (DHA)

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trafik kazası Kaza TEM Otoyolu istanbul

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