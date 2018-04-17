HABER

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Kocaeli Dilovası'nda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüs ile TIR'ın çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı.

TIR SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, VALİ VE KAYMAKAM EŞLERİ YARALANDI

Kazada TIR sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

DHA

tir-ile-minibus-carpisti-vali-ve-kaymakamlarin-esleri-yaralandi-11258697

caa0e76623733bdadc1e15bf2a64853d

ABD'den Rusya'ya şok suçlamaABD'den Rusya'ya şok suçlama
Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!
ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika TEM Kocaeli tem kaza

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
üzüldüm desem yalan olur....biz eti baklavayi gectik taze ekmek alamiyoz ucuz diye bayat aliyoz.bunlar zevki sefaa icinde.ondan sonra din iman efendim biz müslümanız...magdurumda magdurum.
fakirin ahıdır...
allah sabır versin
O bölgede senelerdir kazalar hep olur ve olmaya devam edecek. 1-Işıklandırma 0 2-yol çok fazla virajlı 3-Yokuş olması nedeniyle çok fazla olan Tır ve Kamyonlar hatalı sollama yapıyor. 4- O bölge çok rüzgar alıyor. 30 senelik araç kullanıcısıyım araba kullanırken en çok ürktüğüm bölgedir. Umarım bir çözüm düşünürler.
Diğer Haberler
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

Son dakika! TEM'de feci kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika! TEM'de feci kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı

Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı

2018 Ramazan fitresi ne kadar Diyanet açıkladı! (Ramazan ne zaman başlıyor?)

2018 Ramazan fitresi ne kadar Diyanet açıkladı! (Ramazan ne zaman başlıyor?)

Son dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandı

Son dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.