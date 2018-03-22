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Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 08:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzon'un Maçka ilçesinin Çatak mevkinde şüpheli bir aracı takip eden üç polis memurunun bulunduğu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu

Kazanın ardından 1 polis memuru şehit düştü, Diğer 2 polis memurundan 1'i yaralı olarak kurtulurken, akıntıya kapılıp kaybolan diğer polis memurunu arama çalışmaları başlatıldı.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "gece saat 01.45’te Maçka ilçemizin Çatak mevkiinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli üç polis memurumuzun görev ifası sırasında içerisinde bulundukları resmi aracın dereye uçması sonucu, bir personelimiz şehit olmuş, bir personelimiz hafif yaralı olarak kurtulmuş, bir personelimiz ise akıntıya kapılmış olup kayıp durumdadır. Kayıp polis memurumuzun arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar;

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah Polisimizin Yardımcısı Olsun.
Allah Rahmet Eylesin.Trabzon gibi çok fazla uçurum olan bir bölgede daha dikkatli olunması gerekiyor.
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