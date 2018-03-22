Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Kazanın ardından 1 polis memuru şehit düştü, Diğer 2 polis memurundan 1'i yaralı olarak kurtulurken, akıntıya kapılıp kaybolan diğer polis memurunu arama çalışmaları başlatıldı.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "gece saat 01.45’te Maçka ilçemizin Çatak mevkiinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli üç polis memurumuzun görev ifası sırasında içerisinde bulundukları resmi aracın dereye uçması sonucu, bir personelimiz şehit olmuş, bir personelimiz hafif yaralı olarak kurtulmuş, bir personelimiz ise akıntıya kapılmış olup kayıp durumdadır. Kayıp polis memurumuzun arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar;