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Son dakika! Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 08:17 | Son Güncelleme

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman, sabaha karşı Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Son dakika! Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı kazada hayatını kaybetti

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman (47) yönetimindeki 24 ER 404 plakalı özel otomobil, sabaha karşı 04.00 sıralarında Yomra'dan Trabzon'a gelirken Kaşüstü mevkiinde önünde seyir halinde bulunan otobüse arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman

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