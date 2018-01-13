Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Aslan, uçağın inişe geçtiği sırada yalpalamaya başladığını belirterek "Uçak hafif yalpalayarak indi. İniş sırasında bir gürültü koptu. Ben deniz tarafına bakan 16-A nolu koltukta oturuyordum. Yolcular bağırmaya başladı. Uçak önce döner gibi oldu sonra yamaçtan kaymaya başladı. Ben acil çıkış kapısına yakındım. Kapıyı zorlanarak açtım. 10 metre daha gitseydik uçak denize düşecekti. Allah korudu. Çıktığımızda ortalık çamurdu. Sonra oradan çıkarak yukarıya doğru yolcular çıkmaya başladı" dedi.

TRABZON VALİSİ: KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Trabzon Valisi Yücel Yavuz pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili konuşan Vali Yavuz "Yolcu uçağı indikten sonra manevra sırasında pistten çıkma olayı meydana geliyor. Yolcularımız salimen uçaktan çıkartılıyor. Çok şükür bir sorun olmaksızın yaralımız veya başka bir olumsuz durumumuz yok. Yolcularımızda bir korku hali mevcut. Havalimanı şuan teknik olarak hava trafiğine kapalı. En kısa zamanda da hava ulaşımına açacağız. Şu anda teknik olarak alınması gereken önlemler alındı. Pistte uçuşa sıkıntı olacak bir durum kalmadı. En kısa zamanda hava trafiğine açacağız. Bu kazanın neden kaynaklandığı araştırılıyor. Krizi masası oluşturuldu" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da yaptığı açıklamada, “Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçak Trabzon Havalimanında inişini gerçekleştirdikten sonra pistten çıktı. Yolcular tahliye oldu. Çok şükür can kaybı yok. Tahliye edilen 162 yolcuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.