Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan Pegasus firmasına ait yolcu uçağı pistten çıktı. Apron, uçak iniş kalkışına tamamen kapatıldı.
Uçağın pistten çıktığı noktaya çok sayıda polis ve itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Uçağın, deniz kenarındaki mazgala düştüğü belirtildi.
YOLCU PANİK ANLARINI ANLATTI
Ankara'dan Trabzon'a dönüşte Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait uçakta yolcu olarak bulunan AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Enes Aslan yaşadıkları panik anlarını anlattı.
Aslan, uçağın inişe geçtiği sırada yalpalamaya başladığını belirterek "Uçak hafif yalpalayarak indi. İniş sırasında bir gürültü koptu. Ben deniz tarafına bakan 16-A nolu koltukta oturuyordum. Yolcular bağırmaya başladı. Uçak önce döner gibi oldu sonra yamaçtan kaymaya başladı. Ben acil çıkış kapısına yakındım. Kapıyı zorlanarak açtım. 10 metre daha gitseydik uçak denize düşecekti. Allah korudu. Çıktığımızda ortalık çamurdu. Sonra oradan çıkarak yukarıya doğru yolcular çıkmaya başladı" dedi.
TRABZON VALİSİ: KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Trabzon Valisi Yücel Yavuz pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili konuşan Vali Yavuz "Yolcu uçağı indikten sonra manevra sırasında pistten çıkma olayı meydana geliyor. Yolcularımız salimen uçaktan çıkartılıyor. Çok şükür bir sorun olmaksızın yaralımız veya başka bir olumsuz durumumuz yok. Yolcularımızda bir korku hali mevcut. Havalimanı şuan teknik olarak hava trafiğine kapalı. En kısa zamanda da hava ulaşımına açacağız. Şu anda teknik olarak alınması gereken önlemler alındı. Pistte uçuşa sıkıntı olacak bir durum kalmadı. En kısa zamanda hava trafiğine açacağız. Bu kazanın neden kaynaklandığı araştırılıyor. Krizi masası oluşturuldu" dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da yaptığı açıklamada, “Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçak Trabzon Havalimanında inişini gerçekleştirdikten sonra pistten çıktı. Yolcular tahliye oldu. Çok şükür can kaybı yok. Tahliye edilen 162 yolcuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.
Öte yandan, Pegasus Havayolları'nın Trabzon Havalimanı'na inen uçağı pistten çıktı. Ankara’dan kalkan TC-CPF kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın saat 23:25’de piste teker koymasının ardından ön dikmesi kırıldığı ve pist dışına çıkarak toprak zemine saplandığı ve kırıma uğradığı belirtiliyor.
Pistten çıkan uçak nedeniyle havalimanı uçak iniş kalkışına sabah saat 08.00'a kadar kapatıldığı bildirildi.
THY'DEN SEFER İPTALLERİ
Yaşanan olay sonrası konuya ilişkin Türk Hava Yolları'ndan yapılan duyuruda kaza nedeniyle gerçekleştirilmesi planlanan TK2831 sefer sayılı Trabzon-İstanbul, TK2836/39 sefer sayılı İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK7438/39 sefer sayılı sefer sayılı Sabiha Gökçen-Trabzon seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
(İHA)
Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı
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