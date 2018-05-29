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Son dakika! TRT'den Muharrem İnce'ye yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

TRT'den son dakika 'Muharrem İnce' açıklaması geldi. İnce'nin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten TRT adaylara eşit davranıldığını bildirdi. TRT, "Muharrem İnce'ye 13-20 Mayıs tarihlerinde 125 dakika, haber bültenlerinde 82 dakika yer verildiğini açıkladı. TRT'nin açıklamasındaki "Çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ediyoruz" açıklaması ifadesi dikkat çekti. Ayrıca İnce'nin Erdoğan'a daha fazla zaman ayrıldığı iddiası içinde "Erdoğan'ın iki farklı kimliği var" denildi

Son dakika! TRT'den Muharrem İnce'ye yanıt

TRT'den yapılan açıklama şöyle: "Seçim meydanlarında TRT Kurumuna ilişkin ortaya konulan yanlış bilgi, suçlama ve tehditleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Türkiye’nin siyasi tarihinde pek çok ilkin gerçekleşeceği 24 Haziran Seçimleri öncesinde kasıtlı olarak içine çekilmeye çalışıldığımız ve kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tartışmalara prim vermemek adına bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettik. Ancak, suçlamaların tehdit boyutuna varması, provokasyona dönüştürülmesi ve ardından TRT çalışanlarına saldırıların başlaması üzerine bu açıklamanın gereği doğmuştur. Bu çerçevede, çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ettiğimizi belirtmek durumundayız.

TRT Kurumu, kamu yayıncısı olmanın getirdiği birtakım kurallara bağlı olarak yayıncılık yapmaktadır. Yaklaşan 24 Haziran Seçimleri öncesi, bazı siyasiler TRT üzerinden başlattıkları polemiğe ısrarla devam etmektedir. Birçok ülkede milyonlarca izleyicinin buluşma noktası olan TRT, miting meydanlarında seçim malzemesi haline getirilerek âdeta hedef tahtasına konulmaktadır. Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla çıktıkları milletin huzurunda ağırlıklı olarak TRT’yi eleştiren bazı siyasilerin, Kurumumuz üzerinden siyasi bir gündem belirleme çabası içinde oldukları görülmektedir. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce seçim kampanyasına başladığından bu yana TRT ile ilgili sayısız iddia ve ithamda bulunmuştur.

TRT kanallarında mitinglerinin canlı yayınlanmadığını, faaliyetlerinin haber yapılmadığını ve ayrıca TRT kanallarının da hiç izlenmediğini ileri sürmektedir. Bunların tamamı asılsızdır ve iyi niyetli yaklaşımdan uzaktır. Sayın İnce, 21 Mayıs Bartın mitinginde, 13 - 20 Mayıs tarihleri arasında TRT 1 kanalında kendisine 16 dakika, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ise 117 dakika süre ayrıldığını iddia etmiştir. TRT 1 ana akım eğlence kanalımız olup seçimle ilgili herhangi bir faaliyet içinde bulunmamaktadır. 2 Bahsedilen kanal muhtemelen TRT Haber kanalımızdır.

Kendisine TRT yayınlarında yer verilmediğini iddia eden Muharrem İnce, sürekli olarak Kurum yönetimini suçlarken, gerçeklerin hiç de öyle olmadığı medya takip raporlarıyla da gözler önüne serilmektedir. Sayın Muharrem İnce’nin iddiasının aksine, 13 – 20 Mayıs tarihleri arasında kendisinin 13 ayrı seçim faaliyetine canlı yayın olarak TRT ekranlarında toplam 125 dakika yer verilmiştir. Sayın İnce’nin Kurumumuza dönük eleştirilerinin de yer aldığı bu canlı yayınlar ayrıca haberleştirilerek haber bültenlerimizde 59 ayrı haber olarak 82 dakika süre ile yayınlanmıştır. Yine Sayın İnce’nin mitinglerine ait detaylar TRT muhabirleri aracılığıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarla da seyirciye aktarılmıştır.

Ayrıca TRT Haber Twitter hesaplarından (@trthabercanli ve @trthaber) ve www.trthaber.com adresinden de Sayın Muharrem İnce’nin seçim faaliyetlerine ilişkin çok sayıda canlı yayın ve haber servisi gerçekleştirilmiştir. Kamu yayıncısı olarak yayınlamakla yükümlü olduğumuz Cumhurbaşkanı faaliyetleri çerçevesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi tören, kabul ve yurt dışı – yurt içi ziyaretleri TRT ekranlarında yer almaktadır. Sayın İnce’nin özellikle dikkat çektiği 13 - 20 Mayıs tarih aralığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aday kimliğiyle yürüttüğü seçim çalışmaları 46 dakika, Cumhurbaşkanı olarak 5’i İngiltere’de olmak üzere 6 ayrı resmi programı ise 125 dakika süre ile TRT ekranlarında yayınlanmıştır.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adaylığı gibi iki farklı kimliği bilinçli olarak birbirine karıştırılarak süre çarpıtması yapılmaktadır. Sayın İnce’nin yanlış bildiği ya da yanıltıldığı diğer bir konu da TRT kanallarının izlenmediği iddiasıdır. Bağımsız kuruluşlarca hazırlanan reyting raporları Sayın İnce’nin ifadelerini doğrulamamaktadır. Seçim kampanya dönemi başladığından bu yana en çok izlenen haber kanalı TRT Haber olmuştur.

Basit bir çabayla ortaya çıkarılabilecek tüm bu gerçeklere rağmen verilen yanlış bilgiler ve tehditkâr açıklamalar, Türkiye’yi yönetmeye aday olduğunu açıklayan bir siyaset adamının vaatleri ile örtüşmemektedir. TRT Kurumu ve çalışanlarını yıpratan açıklamalara rağmen kamu yayıncısı olmanın getirdiği kurallara bağlı olarak tarafsız ve dengeli yayıncılığımıza devam etme gayreti içinde olduğumuzu bu açıklamayla bir kez daha bildiririz.

Ortaya konulan suçlama, tehdit ve artık saldırganlığa dönüşen provokasyonları da hiçbir şekilde tasvip etmeyip, kınadığımızı belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Eşit mi ? Yatacak yeriniz yok.
çok bile vermiş trt gerek yoktu....
herkez biliyor trt nin ne yaptığını kime destek verdiğini boşuna yazmayın
hahahahaha eşitmiş... hahahahahaah ilahi trt
Cumhur ittifakını kaç dakika gösterdiniz toplam?
Meral Akşener başta olmak üzere diğer adaylara kaç dakika ayirdiniz acaba TRT efendi? TRT adına maaşımdan kesilen vergilerimi helal ETMİYORUM.
bari konuşmayın yaaaa..yani bu açıklamadan sonra inandık mı diyeceğiz..selam verdiğini görevden alıyorlar..bilalin lise arkadaşı boşuna mı geçti trt ye..milleti kerizlemeyi bırakın artık...
bizim zekamızla alay etme TRT adam nezaman bağırmaya başladı siz göstermeye başladınız sonra da yavuz hırsız ev sahibini şaşırtır misali açıklama nerde diğer partilerin haberleri iktidar yalakası kurum oldun faturalar üzerinden ödediğimiz trt katkı payı haram zıkkım olsun
haber dediginiz muharrem inceyi karalama erdoğanı yüceltme haberidir... TRT için herkes eşittir tayyip erdoğan biraz daha eşittir:)))
bunlar değilde ben bunlara trt payı ödemek istemiyorum
nasıl olsa seçilemeyeceğini bildiğinden rahat bu ince önüne gelene aklına gelene sallayıp duruyor mitinglerde rakamlar yukarıda işte az bir yüzünüz kızarsa hatanızdan ders çıkartırsınızda siz kim utanma duygusu kim
trt sen tarafsız isen manda söğüt dalına yuva yapmış demektir...benden aldığınız paralar zehir zıkkım olsun....
Yalancisiniz,ikiyuzlusunuz,TRT AKP'nin kanalıdır,vergilerimiz onlara zehir zıkkım olsun,TRT nin içi akitlerle dolu,yandaşları doldurup maaşa bağladılar,utanin be utanin.
sayın ince cin olmadan adam çarpma peşinde daha seçilmeden trt yi satma planları yapıyor Allah muhafaza bu zihniyet seçilmiş olsa ülkeyi de satar
hadi be ordan trt bozuntusu,madem öyle biz niye göremiyoruz inceyi.padişahınızı gördüğümüz kadar.o kurumu yönetenede.bu işte azda olsa parmağı olanlarada,benim katkı payımla aldıkları maaşlarının benim payıma düşen kısmını haram ediyorum.zehir zıkkım olsun.
TRT doğru söylüyor, RTE.nın konuşmalarını, muhalefetin ise yürürken çekilen görüntülerini veriyor, Artık bizimde acelemiz yok, seçim sonrası trt.nin yerinde yeller eseceği gün yakındır, benim faturalarıma trt payı yansıtılmadığı gün, tüm trt üst yönetimi yalayacak yalak arayacaktır
valla dün sn bekir bozdağ konuşunca trt de bundan güç alıp açıklama yapmış tıpkı bir siyasi parti gibi ne yani sn ince ve diğerleri yalanmı söylüyor hadi onlar yalan söylüyor vatandaşta görüyor trt deki adaletsizliği devlet televizyonu herkese eşit olacak eşit olmasa bile arada küçük farklar olacak öyle sadece bir partinin televizyonu gibi hareket etmiyecek bundada muhalefetteki diğer partiler haklı bence biz vatandaş olarak hepsini görmek istiyoruz
Erdoğan a 70 saat inceye 3.5 saat AKŞENER reiseme 17 dk. hadi diyelim Erdoğan in iki farklı kimliği var. 70 saati ikiye böl. 35 saat eder..incenin 10 katı. benim vergilerimle böyle ediyorsunuz hakkım haram olsun.
Elektrik payı ithalde alınan bandrol 5000 çalışan (bunun 900 kadarı çalgıcı muzisyen) onlarca kanal radyo vsvs halka ne veriyor bu kurum ödediğimiz vergiler ve reklam gelirleri ile kim ne kazanıyor UĞUR ISLAK TRT MÜZİKTE program alıyor Anlayin
Boş verim siz TRT camiası. Boş tenekeden çok ses çıkar. Bunları işleri güçleri provakasyon. Taa Gezi ihanet kalkışmasından biliriz biz bu zihniyetin ne b.k olduğunu. Yani kısacası .t ürür kervan yürür. Bu kadar uzun açıklama yapacağınıza sadece hoşt deseniz bile yeterdi. :))
TRT yine mağduru oynuyor. Yok tehdit altındayız falan filan, doğrulardan niye kaçıyorsunuz. Muharrem bey "bizleri çıkartmıyorsunuz " dedikten sonra konuşmasını yayınladınız. Peki Meral hanım , Karamanoplu nerede?
merak etme trt ince gelince hepiniz işsiz kalacaksınız dolgun maaşla yatın böyle halkın parası ile işe yaramaz izlenmez yayınlarınıza devam edin ama şimdilik seçime kadar
Trt Dogru Demiş, Erdoganın İki Kimligi Var, Sen Kimsin Lan, Sıradan Bi Vatandaşşın Hemde Bol Keseden Sallayan
ya arkadaş bırak bu oyunları asıl olayı açıkla, neden oy toplamak yerine oyları reddetmeye uğraşıyorsunuz. aklınızdaki oyun ney, ülkeyi yine 3 sene önceki gibi tıkamaya mı uğraşıyorsunuz. sonuçta ben seçilmeyeceğim o da seçilmesin mi yapacaksınız.. sizin amacınız sadece ülkeye zarar vermek. kendine güveni olmayan boş adamların partisi oldu chp .. nerde atatürkçülük arkadaş. siz atatürkün kim olduğunu bile bilmiyorsunuz bence.. atatürk karşısına en sevdiği arkadaşını getirdi ki ülke demokrasi kazansın diye, ata kendini düşünmedi, sadece ülkenin geleceğine yatırım yaptı. ya siz...
Neresi eşit tayyip radyo televizyon.trt'nin de çalışanlarınızın da canı cehenneme.Verdiğimiz katkı payları,boğazınızdan geçen her kuruş haram zıkkım zehir olsun.Çocuklarınızdan çıksın.
Bırakın bu ayakları resmen akpnin arka bahçesi olmuş trt. Devlet kanalı olmaz özelliği kalmamış. a haberden hiçbir farkı yok. proğramlara çıkan konuşmacılar bile muhalefeti kötüleyip iktidarı yalamaktan başka bir şey yapmıyor.
sayın TRT peki MERAL AKŞENER, TEMEL KARAMOLLAOĞLU, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'a kaç dakika verdin? hakkım varsa haram olsun!!!
Bi düşemediniz vatandaşın yakasından trt. Her elektronik eşya alımında size yüzde bilmem kaç vergi ödüyor bu millet siz kim iktidardaysa onun yalakalığını yapıyorsunuz. Yarın iktidar karşı tarafa geçsin bu seferde onları yalarsınız. Ratinglerde birinciymiş. şehirlerde yoksunuz,köylerde varsınız sadece o da yavaş yavaş azalıyor. Siz haber için Fatih Portakalı izleyin de öğrenin haber nasıl sunulur.
TRT Tayyip Erdogan televizyonu diye kısalması yapmışsın
Ey TRT Erdoğan'ın şu an tek kimliği var AKP genel başkanı.TRT bu döneme kadar hiç bir zaman politize olmamıştı ve taraflı yayın yapmamıştı artık TRT nin de özelleştime vakti geldi halkına hizmet etmeyen bir kurum o halkın sırtında sadece kambur ve yüktür.
diyorki; medya tarafsızdır yanlı değildir diyor. şahsen ben öyle anladım. lakin bu söylediğine kendide inanmadı ondan adım gibi eminim bütün kanallar taraflı ve yanlı yayın yapıyorlar. medya tarafsız olmalı o a kanalını çekmiş diğeride b kanalını birbirlerine bok atmaktan başka bir halt yedikleri yok .
TRT nin 15 bin çalışanı var ve yapımlarının çoğunu dışarıya yaptırıyorlar. Zaten en az 5 bini de bankamatik memuru. Size ödediğim TıRT katılım payını helal etmiyorum.
trt bir siyasetçiyi kınıyor, ileri demokrasi dedikleri bu olsa gerek. böyle şeyler danimarka da olmaz mesela. haklar haram edilince dokunmuş arkadaşlara zaaar.
sayin trt senin gorevin gazetecilik yeminin objektif tarafsiz olman sen kul hakki ye sonrada bahanen bumu iktidar yalakasi git bbc den nasil haberci olunur ogren elektrik faturamda odedigim trt paralarinin tamami suanki trt yoneticilerine haram olsun
hadi ordan ufak atta civvivler yesin
iğrençsin trt haram olsun hakkımız bu kadar dayüzsüzlük pişkinlik olmaz resmen siyaset yapıyorsunuz birde hiç haberiniz yok gibi konuşuyor ya pes yani 6 aday var c b adayı perinçeki bile gösteriyorsunuz karamollaoğlunu göstermiyorsunuz
dünya lideri ile bir olacak haliniz yok reis aynı zamanda devlet başkanı türkiye cumhuriyeti devlet başkanı zorunuza gidiyorsa 24 haziranı bekleyin dahada zorunuza gidecek halifeliğin yolu atılacak ve ülkemi iman lı başkanlar yönetecek. tek bayrak tek devlet tek millet bu da benden olsun tek din islamiyet....
81milyondan TRT payı adı altında haraç toplayacaksın ama iktidarın şakşakçılığını yapacaksın. Tatafsız olmadığını ilkokula giden çocuklar bile biliyor.TRT için bizlerden kesilen ücretleti helal etmiyoruz.Haram zıkkım olsun.
muharrem inceyi biz neden trt de görmüyoruz. 80 milyonu salak yerine koyup bu açıklamayı yapıyorsunuz ya buna pes denir yuh denilir artık. ya öylel yüzsüzleşmişssiniz ki göz göre göre yalan söylemeyi alışkanlık haline getridiniz. e balık baştan kokar mış.
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