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Son dakika! TSK açıkladı! Kandil'de teröristlere büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 07:37 | Son Güncelleme

TSK'nın Kandil'e yönelik 15 Haziran'da gerçekleştirilen hava harekatında 35 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk savaş uçakları, Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Kandil bölgesine hava harekatı düzenledi. Harekatta, 35 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, 15 Haziran Cuma günü Kandil'e hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. PKK'lı 35 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine yapılan hava harekâtında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

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Kandil Son dakika TSK hava harekatı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ASLANLARIM SİZİN SAYENİZDE BİZLER HUZURLU BAYRAMLAR GEÇİRECEZ SİZLERİ ÇOOOK SEVİYORUZ İYİKİ TÜRK ORDUSU VAR ALLAHIM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN
he he inandık
yerle bir olsunlar insallah orayi tamamen yok ederiz ama merak ettigim sey su. bunlar 30 yildir orada degilmiydi? neden bunca zaman beklendi?
Secim icin kandırmayın bızı artık 3gunde bitirebılıorsanız 16yıldır neden bitiirp onlarca fakirin kanına girdiniz Artık ınanmıoruz soyledıklerınıze yalan haber medyaya sızdırıp durmayın bu iş bitti artık TAMAAM
yalancı yalancı sana kimse inanmaz sözüne kimse kanmaz tayıp bey karnımız doydu yalanlara
tamam da ! terörist başlarından da öldürülen olabileceğinden bahsedilmişti. cemil bayık, murat karayalçın şerefsizlerinin de leşlerini görmek istiyoruz. artık zamanı gelmedi mi ?
Seçime az kaldı
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