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Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4519 olduğu bildirdi

Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü

TSK ayrıca son bir hafta içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 49 olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
PKK terörist TSK Zeytindalı Harekatı

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