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Son dakika! TSK açıkladı: Sema kod adlı terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 09:04 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi. Son dakika habere göre, TSK'dan yapılan açıklamada "20 Nisan 2018 tarihinde Bingöl kırsalında icra edilen operasyonda gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi’nin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Son dakika! TSK açıkladı: Sema kod adlı terörist öldürüldü

Bingöl Valiliği dün, İl Jandarma Komutanlığınca dün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı kadın teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Sabah saatlerinde TSK'dan yapılan açıklamada öldürülen teröristin gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi olduğu belirtildi.

"Sema" kod isimli Zühre Yariçi'nin sözde "Amed Eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star" sorumlusu olduğu tespit edildi. Bölgede güvenlik güçlerince terör örgütü PKK ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BEYİN TAKIMINA AĞIR DARBE

İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde yer alan, terör örgütünün beyin takımındaki 89 terörist, 16 ay içinde etkisiz hale getirildi. Kış aylarının yumuşak geçmesi nedeniyle terörle mücadele operasyonları kesintiye uğramadan sürdürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, Kandil'in eylem için görevlendirdiği örgütün beyin takımına yönelik seri "iç güvenlik operasyonları" ile 89 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

"Beyin takımına" ağır darbe vurulurken bu 16 ayda kırmızı listeden 1, mavi listeden 3, yeşil listeden 3, turuncu listeden 2 ve gri listeden 13 terörist de yakalandı.

4 MİLYON ÖDÜLLÜ KIRMIZI LİSTE

PKK'nın kadın yapılanması olarak bilinen YJA Star'ın başında bulunan Hülya Eroğlu, Şırnak-Dereler bölgesinde,
Sözde Erzurum saha sorumlusu Kemal Garzan kod adlı Medeni Sayılgan Tunceli'de,
Sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı Hakurk-Kani Rash bölgesinde öldürüldü. 1.5 milyon ödüllü mavi liste
Sözde Mardin Eyaleti Sorumlusu Salih Kaplan Mardin'de,
Gap-Rıha Sorumlusu Şerif Başboğa Mardin'de,
Ferhat kod adlı Necmettin Kutum Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda öldürüldü. 1 milyon ödüllü yeşil liste:
İstanbul Halkalı'da 2010'da babasıyla bindiği askeri aracın bombalı saldırıya uğraması sonucu 17 yaşında şehit olan Buse Sarıyağ'ın katili Hakan Kızıl Diyarbakır'da,
Sözde Amanos Saha Adıyaman Açılım Grubu Sorumlusu Veli Temirci Adıyaman'da,
Sözde Şenkaya-Göle Grup Sorumlusu Zeynal Leblebici Erzurum'da,
Amed Eyalet Yürütmesi Sorumlusu Şahabettin Çorak Bingöl'de,
Garzan Eyaleti Hizan Alan Sorumlusu Ali Ülaş Bitlis'te,
Doğan Semsûr kod adlı terörist Hasan Erdoğan Afrin'de ölü olarak ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Bingöl Genç terör PKK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gebersin! Vatan evlatlarının ellerine sağlık.
bide şu çiftlik bank tosunu yakalansa gurur duyucam
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