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Son dakika! TSK: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 11:31 | Son Güncelleme

Son dakika! TSK'nın sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, Suriye'nin Afrin kentinin güneybatısında teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu. Şehit Sergen Pamukçu'nun, Facebook sayfasından son olarak Afrin kırsalında silah arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı paylaştığı, üzerine ise 'Hiç merak etmeyin. Fragman bitti, film başlıyor' yazdığı görüldü.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güney batısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" dendi. Öte yandan sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun (23) memleketi Hatay'daki ailesine acı haber ulaştı.

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Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun şehit olduğu haberini, merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde oturan ailesine, askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Seliz, babası Fadil Pamukçu, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Şehit Sergen Pamukçu'nun, Facebook sayfasından son olarak Afrin kırsalında silah arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı paylaştığı, üzerine ise 'Hiç merak etmeyin. Fragman bitti, film başlıyor' yazdığı görüldü.

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Şehit Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından Antakya Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Afrin şehit

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ????
FETÖYÜ VEAKPKK 'YI T.Ç'NİN BAŞINA BELA EDENLERİ RABBİMİZ İNŞALLAH TEZ ZAMANDA YOK EDER.T.Ç KURTULUR.amınn
TÜRKİYE CUMHURİYETİ yazamayışından belli hdpkk lı olduğun bu iş akp chp işi değil vatan toprağında olmayışları boşuna şehit oldukları anlamına gelmez terör sadece Misak-ı Milli sınırlarında değil ki orada Şanlı ordumuz var
@burhanaykanat senin gibi vatan hainlerinin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı.... Kökünüzü kazıyacağız. sonunuz geldi. Terörist seviciler sizi....
filmde bitmiş anlaşılan
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevenlerinin ve Türk milletinin başı sağ olsun. Teröristlere ve destekçilerine lanet olsun.
mehmetcik : her şey vatan için chp liler iyipartililer : türkiye teröre destek veriyor. öso terörist.
Irkçı ve kinci dincilik barbarlığıyla insanları ölüme göndererek,ölerek yada öldürerek insanlıktan nasib almayanların cehaletlerinin dışa vuruşudur.Artık insanlar ölmeden barışın olduğu bir geleceğe haykıralım hep berarber,
kürtçü militanlara deseler yaaa silahlanmayın silah bırakın diye:)) koskoca orduya cüretkar vazıyette silah bırakın diyecek akil siz deyyuslar.
ewet film senın için yeni başladı
ABD on bin km uzaktan gelsin Suriyede ypg/pkk hariç herkesi vursun iki kelime laf edilmesin tsk sınırlarımızı korumak için afrine girsin cıyaklayın. Daha çooook ağlayacakdınız
Mekanı cennet olsun bu kutsal topraklar üzerine şehit olan askerlerimizin. Ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE..HER TÜRK ASKER DOĞAR.. Bu böyle olduğu sürece Türk Askerinin bileğini kimse bükemez. Bu yüzden Türk Askerinin bir adı da başarıdır, kahramanlıktır.
Güle Güle Şehitim... mekanın cennet olsun inşaallah. Yerleriniz boş kalmayacak. Bizler eğitim ordusu olarak yeni Fatih'ler, Ulubatlı Hasan'lar, Ömer Halisdemir'leri yetiştirmek boynumuzun borcudur bu ülkeye. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevenlerdeniz.
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