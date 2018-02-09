Son dakika! TSK: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güney batısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" dendi. Öte yandan sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun (23) memleketi Hatay'daki ailesine acı haber ulaştı.

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun şehit olduğu haberini, merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde oturan ailesine, askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Seliz, babası Fadil Pamukçu, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Şehit Sergen Pamukçu'nun, Facebook sayfasından son olarak Afrin kırsalında silah arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı paylaştığı, üzerine ise 'Hiç merak etmeyin. Fragman bitti, film başlıyor' yazdığı görüldü.

Şehit Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından Antakya Şehitliği'nde toprağa verilecek.