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Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 10:02 | Son Güncelleme

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğunu duyurdu.

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu" açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, TSK'nın Afrin'e yönelik yapılan harekatın 18. günündeki açıklamasında özetle şöyle denildi:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 07 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur."

TSK, operasyonun ilk 15 gününde yapıldığının aksine bilgilendirme açıklamasını kendi internet sitesinden yayınlamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı Afrin operasyonu TSK terörist

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
biz bu teröristleri gecen sene 29 ekimde davulla zurnayla göndermemişmiymiydik ??
ALLAH CC yar ve yardımcınoz olsun yigitler
az bu rakam çok az en az 10 bin olmalı
daha fazla bekliyoruz.
pehh 1000 bile değil çok yazık :)
Kılıçtaroğlu yine çok değerli(!9 tavsiyelerde bulunmuş geçeen hafta "10BİN şehid verridim " diytende kendisi halbuki o tavsiyelerini HENDEKÇİ ARKADAŞLARINA YAP KEMAL! MYNET YETER PKK lı ların yada Devlete Millete Askere Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin kusmuklarını Bir Saniye bile Düşünmeden yayınlarken Bizim yazdıklarımızı direk Çöpe atmanızın Sebebi nedir SEVGİLİ(!)MYNET
PKK lı ların yada Devlete Millete Askere Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin kusmuklarını Bir Saniye bile Düşünmeden yayınlarken Bizim yazdıklarımızı direk Çöpe atmanızın Sebebi nedir SEVGİLİ(!)MYNET
gebermeye doyamadılar hainler... siz onun bunun kucağında çok kurarsınız kürt devletini
bakalım 1000 ci sanslı terörist kim olacak...
Daha fazla leş bekliyoruz inşallah
mynet tam chp yanlısısın adaletten bahsedersiniz bide 5 kağatçılar sizi
999 ne ya reklam mi bu
abartı olabilir mi , vur vur bitmiyor, sanki hayali rakam gibi , gaz alımı olmasın, sözde yerli milli deyip, havadan sinek bile ucurtmiycaklardi, her gün roket düşüyor ülkemize
o nasıl bi sayı be. Indirime girmiş beyaz eşya gibi :D :D
1000 numaralı şanslı pkk'lı yaratık kim olacak bakalım.
1000. talihliye ödül versinler. ????????
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