Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu" açıklaması yaptı.
Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, TSK'nın Afrin'e yönelik yapılan harekatın 18. günündeki açıklamasında özetle şöyle denildi:
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 07 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur."
TSK, operasyonun ilk 15 gününde yapıldığının aksine bilgilendirme açıklamasını kendi internet sitesinden yayınlamadı.
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