Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK, 12 Haziran'da Kandil'e yönelik gerçekleştirilen hava harekatında aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
FERHAT DERSİM KOD ADLI, GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST TUNCELİ'DE ÖLDÜRÜLDÜ
TSK'nın Twitter hesabından yapılan bir diğer açıklamada ise, "13 Haziran 2018 tarihinde Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Fethat Dersim kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edilmiştir" denildi.
HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan TSK, 14 Haziran'da Hakkari'nin Çukurca bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 teröristin etsiz hale getirildiğini açıkladı.
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