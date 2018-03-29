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Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

TSK yaptığı son dakika açıklamasında 2 Kasım 2017'de Şemdinli'de yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

TSK'dan yapılan açıklamada "Hakkâri/Şemdinli’de 02 Kasım 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 29 Mart 2018 tarihinde şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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TSK duyurdu: 1 asker şehit TSK duyurdu: 1 asker şehit
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Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar dilerim.
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