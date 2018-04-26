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Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Fırat Kalkanı Harekatında Mare üs bölgesinde rahatsızlanan bir asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 24 Nisan 2018 tarihinde görevli olduğu Mare Üs Bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."


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TSK şehit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin , bizleri de af etsin... gencler ölürken seçim hikayeleriyle ne hatırlanıyor ne de ciddi bir haber oluyor , ne de vicdanlarda yara bırakıyor ... Allah rahmet eylesın şehitlik nasip etsin inşaAllah , bizlerin durumu ise vahım bizleri Allah afeder mi ......???
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