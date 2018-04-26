Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 24 Nisan 2018 tarihinde görevli olduğu Mare Üs Bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
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