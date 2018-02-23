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Son dakika! TSK duyurdu: 40 araçlık terör konvoyu vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 00:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e girmeye çalışan terör örgütü konvoyunu vurduğunu duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Terör örgütü Afrin

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
helal olsun, Allah yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle.
sefer TSK nın zafer ALLAH 'ındır. gurban olurum sizlere
türk silahlı kuvetleri geçit vermeyecektir allahın izniyle..allah askerimizi muhafaza etsin..erdoğanı severim ama akp yi sevmem..meral akşeneride severim ama 1 kaç tane partisinde bana göre bozuk adam var..ama ikisi arasında tercih yapsam iyi parti ağır basıyor..devlet bahçeliyi sevmem bende osmaniyeliyim ama sevmem bahçeliyi..afrinde ordumuzun arkasındayım..türkiyede meral akşenerin..
Gece gece ne ictin sen ne anlatiyorsun :)
@gozcan_h5 sen kendinde değilsin kendine gel sonra yaz..
@gozcan_h5 sen hislerini kendince sahip cık ama lütfen ALLAH cc adını büyük ve cc ekleme yap yorumun guzel rte olan kısmı hariç
@s.hazir askerimizi siyasi parti olarak gösterenlere açıklama yaptım..amerikayla masaya oturan akp inş. askerimizi belaya atmaz diyorum..taraflı diyecekler..camilerde sisayet yapan imamlardan sonra camiye cemaat gelmemesinden inş.dininimiz zarar görmez diyorum..kutuplaştırdınız türkiyeyi..görüş nekadar doğru olursa olsun izlenen yol ve sonuçlar türkiyeye zarar..açıklayıcı oldu mu
bende seni sevmedim eseriniz ne ki kimsinizde kimi sevmiyorsunuz ya sevecen yada terk edecen akıllı telefonu olan akılsızlar
vurun yiğitlerim vurun duysun güzel ülkem vuran ordu islamın tek ordusudur bu ordu ki islamın önüne set olmuş son ordudur
Ateşleri bol olsun
yav he he sivilleri vurdunuz goruntuler var allah yukarda siz cehenneminde dibinde yanacaksiniz .. zalim tc
3 GUNDE AFRINE GIRECEM DEDIN 35 GUN OLDU NEYI BEKLIYOZ DUZGUN DOGRU HABER YAPIN ASKERLERI SEHITLERI SIYASETE ALET ETMEYELIM
devlet 1 gunde de afrini dümdüz eder.
@kalpakli sen git kapının önündeki kumu dümdüz et İncirlik’teki abd nin füzelerini üstünü düzle sonra gel afrin e hemen girerdi dümdüz ederdiyi konuşalım
yürü be reis bizi kim tutar arkandayim reis sonuna kadar
Nasıl vurduk ama ))) hemide film çektik FULL HD,, Eskidendi o başkalarından görüntü koordinat alip yanlış yeleri vurmak... Şimdi 12 den vuruyoruz çük şükür... Rabbim sizleri herzaman korusun muzaffer eylesinnnn AMİNNN
maşallah gece gece ne güzel haber
ya allah bismillah
KEMALİN ASKERLERİYİZ
Zafer yakındır..Allah sizi korusun.dualarımız sizinle..
Şurda hala reis yürü arkandayız diyen lavuklar var madem öyle seviyordunuz Süleyman şah türbesi taşınırken neredeydiniz??? Şimdi Türk silahlı kuvvetlerinin başarısını siyasallaştırmak bi ahmaklık işidir
@habibi_2018 senden iyi lavukmu olur?millet teveccüh gösteriyor bunuda yasaklayamazsın erhalde..kıskançlıktan çatlasanızda milleti dırduramazsınız.
Çatla emi..!!
@habibi_2018 Adamın başkomutan olduğunu bilmiyorsun ve hala beynim var zannediyorsun.
Askeri hastaneler açılsın askerin maaşları iyileştirilsin bu çocuklara çok şey borçluyuz!!!!!!!!
kazanma yalanları servis ediliyor hala.dünya türklerin kaybettiğini yazdı bile.suriye rusyanın emrinden çıkmak , kürtler ve abd ile işbirliği yapmak için bugün 3.halk birliği konvoyunu yolladı.bunlar şu anda cephede işgalci türkler ile savaşıyor.daha da gelecek.afrin türkiye devriminin başlangıcı olabilir.türkiye devrimi çok kısa bir sürede tamamlanacak görünüyor.büyük KÜRDİSTAN ile abd ve israil türkiye ve iran işgalci devletlerinden kurtulacak.türkiye zaten kalmayacak.iranın tehditlerinin önüne geçilmiş olacak.34 günde 1219 türk askeri öldü.bunlar sadece yerde bekleyen cenazeler
@yeni_ortadogu sende afrine gitsene .
Askeri hastaneler açılsın maaşları iyileştirilsin
allah için peygamber için şehitler için masum bebekler için vurun.
Ey Türk vur, vatanın bakirlerine Günahkar gömleği biçenleri vur Kemikten taslarla şarap yerine Şehitler kanını içenleri vur ... Vur çelik kolların kopana kadar Olanca aşkınla şiddetinle vur Son düşman son kızıl ölene kadar Olanca aşkınla kuvvetinle vur ME Yurdakul
Ellerine,Bileklerine,Gözlerine,Beyinlerine sağlık,şu mübarek gecenin hürmetine attığınız boş geçmesin.Hainlerin ve tüm yandaşlarının hayatını ve ümitlerini bitirin.Allahına kurban Mehmedim.
Yav ne bitmez illet bunlar,ne cesaret var bir de öyle konvoylar halinde yardım taşıyorlarmış,can çekişe çekişe can versinler!
bu afrin ne kadar bir yer yav..suriye ordusu orda,pyd orda,bizimkiler orda..kim kime ne yapıyor ne oluyor
ne kadar garip
Ooo hafta güzel haberle bitiyor,kolay gelsin:)
ver Mehteri ver...
hımmm... amerikayla.israille devrim.!!!peh peh peh. sizi gidi osuruktan devrimciler sizi,,emperyalistlerin kucağına oturup kıçınızı yırtırırsınız anca. deniz le. che bügün yaşasa şükür namazı kılardı..!!!!!!!
Tsk konvoyu vurduğu görüntüleri yayınladı Google’dan bulabilirsiniz Hizbullah doğruladı yalan haber yazan az eğitimli partizanlara sadece gülüyorum Türk askerinin elbabta başarısız olmasını dört gözle bekleyen İran yalakası sivil toplum örgütleri Başta olmak üzere ne kadar devlet düşmanı varsa afrindede hayal kırıklığına ugrayacak 15 Temmuz’dan hemen sonra türk akımı imzalandı Rusya batıya enerji satmak istiyor cumhurbaşkanımızda aferini istiyor her şey bu kadar basit ekonomisinin %50 enerjiye bağlı Rusya’nın tanapla mücadele edebilmesi için Türk akımına ihtiyaçları var birimde isteklerimz var
türkün mücadelesi herşey bittiğinde başlar arkası var bekleyin
Birazdan açıklama yaparlar ölenlerin orduya mensup olmadığını paralı milis olduklarını dolayısıyla büyütecek bişey olmadığını açıklayacaklar CHP hep çok üzülecek
savasa karsi yuruyen sivil insanlari vurdunuz allah sizi cehenneme bile kabul etmeyecek .allahinizdan bulasaniz zalimler er gec antigi kanda bogulacak
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