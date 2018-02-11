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Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 11:06 | Son Güncelleme

Son dakika! TSK'dan yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" dendi.

Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava harekatında sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar üslerine dönerken, açıklamada 'dünkü operasyonlarda 86 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, böylelikle harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1266 olduğu' aktarıldı.

Öte yandan TSK'dan bir açıklama daha geldi: "Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
TSK Afrin

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Okuyucu Yorumları 71 yorum
Allah rahmet eylesin.Siyasilerin vatan millet nidalarına inanmayın koltukları ve totolarından başka yeri düşünmezler ölen öldüğü ile kalır.
Öldüğüyle kalmaz, milletimiz (bizler) onları hiç unutmayacağız.
@osman_erdal_1990 totosunu düşünen adam Beş sene Yedi sene herneyse Otururdu Çankaya Köşkünde bir adımda atmazdı hiçbiryere.Görevi Bitincede Toplar giderdi biyerlere Şehid haberi var SEN ise KUSUYORSUN Sadece peki Neden?
Emin olun ki, bunların hepsi BOP için.. BOP kim için derseniz bunu bilmeyen yok sanırım..Büyük Israil..
biz vatan için can veriyoruz çocuklarımızın geleceğidir tek gayemiz
@uzman_jandarma_1981 Git görevini yap mynetten çıkmıyorsun karı gibi laf yetiştirme millete
@omer_cali_1980 Tamam. unutmayınca geri geliyor zaten
@omer_cali_1980 kaç tanesinin ismini hatırlıyorsun yaz bakalım. fakirin çocuğu ölür zenginin çocuğu krallar gibi yaşar bu ülkede
@osman_erdal_1990 SENİN NEMAL OLDUĞUN BELLİYDİ ZATEN .bEN YAZSAM OLMAZDI..kendin itiraf etmişsin
@osman_erdal_1990 ölen öldüğüyle kalmıyor. o günler geçti. şu an resmen savaştayız. hainlere karşı canla başka mücadele ediyoruz bütün ülke. bunu sulandırmaya bozmaya calısmayın.
@omer_cali_1980 6 ay önce gördük benzincide 4-5 zibidi gazilerimizi ailelerini ve çocuklarını darp etti 2 yaşındaki çocuğunu bile dövdüler ne oldu ?
bilal sağolsun
Hergün azar azar söylemek birden hepsini söylemekten iyidir tabi.Taktiğiniz batsın.Allah rahmet eylesin
cok uzuluyorum yahuu yeter yahuuu bu nedir yahuu
ne oluyoruz yaa surekli sehit yardimsa soyleyin kadin kiz komple gelelim ama orda isler yolunda gitmiyor belliki
@gb_serdar kahramansın ya.geri zekalimisin sen.egitimliler başaramıyor sana mi kalmış.
Unutmayinki insanlarin yerini yurdunu yıkıp onlari katletmeye giderseniz, onlarda sizi çiçekler ile karşılamayacaklarini bilmeniz gerekir. Kimse burda sahte vatanseverlik ve klavye milliyetçliği yapmasin. Turkiye gûclu bir ülke, bu işi sınırlarını daha guvenli tutarak çözebilirdi. Yapılmak istenen şey türkiyeyi suriye batakliğina çekmek ti oda oldu.. Simdi bizdeki din tûccarlari ve onun yalaka tayfasi bir yerine kina yaksin, ağlayan yine gariban asker aileleri olacak.
@gercek_2018 çok doğru sonuna kadar katılıyorum.....
MEYDANLARDA KEFEN GİYENLER NERDE
Turkiye icin en dogru karar geri çekilmektir.
Görülen o ki afrin içerlerine girdikçe şehit sayımız artıyor. Kara unsurlarını tamamen öso ya brakip hava desteğini en üst düzeye çkarmamiz lazim
Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun rabbim ailelerine sabır versin bütün Türk milleti olarak Türk Silahlı kuvvetlerine ve aslanlarına minnettardır
Şehitlerimizin kanları siyasetçilerin ellerinden damlıyor.
@cahit55 sizi inşâllâh MİT tespit ediyordur
Çok geç kalmadan askerlik süresi yeniden en az 18 aya çıkartılmalıdır.Akp iktidarı 2000 senesinde 1 milyon 100 bin olan asker sayımızı bugün er-erbaş subay astsubay uzman hepsi dahil 360 bine indirmiştir.Bugün herkes teknolojiden falan bahsediyor ama görüyorsunuz hepsi hikaye savaşları askerler kazanır.1997 çekiç harekatında kuzey ırak a 200 bin askerle girilmişti.Bu afrin e de dört bir yanından kuşatma harekatı olmalıydı.ama eldeki yetersiz asker yüzünden ele geçirilen yerler tutulamıyor ve oralara pkk geceleri yeniden giriyor.asker de iki ateş arasında kalıyor.bunu anlamayan salaklar görün
Savasi icad eden cennet gormesin
nereye kadar
başka ne haber beklicez ki
AFRİNDE DESTAN YAZAN KAHRAMAN ORDUMUZA ALLAH GÜÇ KUVVET VERSİN HAİN TERÖRİSTLERİN İÇERDEKİ VE DIŞARDAKİ DESTEKCİLERİNİDE RABBİM KAHRI PERİŞAN EYLESİN BU ÜLKEDE YAŞAYIP BU OROSPU ÇOCUKLARINA DESTEK VERENLER EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN DEVLETİN YUMRUĞU TEPELERİNE İNSİN BU ÜLKEDE NEFES DAHİ ALMALARINA İZİN VERİLMESİN PKK YA AÇIKÇA DESTEK VEREN MECLİS ÇATISI ALTINDA SİYASET YAPANLAR TUTUKLANSIN VEKİLLİKLERİ İPTAL OLSUN ARTIK BU ÜLKEYİ DİSİPLİNE ALMA VAKTİ GELDİ
bu savunulan vatan sadece orada sehit olanlarinmiydi bir batakligin icine saplanildi zengin cocuklari millet vekili cocuklari pasa cocuklari baskbalan ve cb cocuklari sizleride o batakligin icinde gormek isterim sizinde vataniniz ise!
Arkadaş ne suriyeymiş be!! Bizi içten içten kemiriyor ,sığınmacılar Sefa içinde yazık günah gencecik bedenler şehit düşüyor biz anlamıyoruz ama ateş düştüğü yeri yakar allah yar ve yardımcıları olsun.
Burdan vurun kirin dökün demek kolay .....!! Allahim sen atesin icindekilere yardim et
sebep olanların ALLAH belasını versin.
Bence bu bir savaştır savaş ilan edilmelidir
Sen bu orduya güç bu millete sabır ver yarabbi.
ateş düştüşü yeri yakar kimse demesin allah ailerine sabir versin
ah be ah ciğerimiz yaniyor bunlarin hepsinin hesabini verecekler allahim sen askerlerimizi koru yarabbim
Allah'ın adaleti ne ise o olur inşallah.
Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Galip et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın!
Bilanço daha ağırlaşacak yazik olacak gariban cocuklarına meydanlarda önde giderim kefen giyerim diyenler nerde...zengin cocuklari bakan vekil cocukları etiler bebekte para ezer gariban afrinde kelle koltukta ...parası olan zenginler bedelli yapar..bu ülkede askerliģide işçiliģide ezilende ülkeyi sırtında taşıyanda gariban alt tabaka hep...allahım türk ordusuna güç ver kötüye fırsat verme planları boz insallah sehit olanlara rahmet ailelerine sabır ferahlık ver yarabbim...bu harekatta başarı ve zaferle bitmesi dilegi ile amin
Savaş varsa ölüm de olacak, ne zannediyordunuz? Savaşmaya gidip bizden kimse ölmeyecek miydi? Olan 20 yaşındaki gençlerimize oluyor, burada particilik yapan denyoları yollamak lazım asıl oraya! Suriye'ye girmek hem hata hem de ABD tuzağıydı, başından beri bunları planlıyorlar, bizim devlet liderimiz gibi sürekli kandırılan tipler yönetmiyor ABD ve Rusya'yı, onlar 10-20 hatta 50 sene sonrasına yatırım yapıyorlar Suriye'ye girmemizin etkilerini en fazla 10-20 sene sonra hissedeceksiniz!
Savaşmaktan korkanlar masaya oturamaz.Artık seyretmeyeceğiz savaş yeni başlıyo sıra bize geldiğinde ALLAH Yolunda ölmek için hiç çekinmeden cepheye koşacağız.Siz korkaklar eleştiri yapıp durun.
@dnzl1979 Rusya nin abd nin çıkarı için niye savaşıyoruz. Afrine rusyanin istegi üzerine girdik. Rusya'nın isteği üzerine oradan çıkıp afrini katil Esed'e birakacaz
@dnzl1979 Özür dilerim orada savaşanlar Allah yolunda ölmek için çarpışmıyorlar.Bu ülkenin iktidarında bulunanların yanlış siyasi politikaları yüzünden sınırımızda yuvalan terör örgütü elemanlarını ve tehdidi ortadan kaldırmak için şehit oluyorlar....Müslümanlıkla islamla şehitlik mertebesi ile sizlerin kafanızı iyice yıkamışlar...
@dnzl1979 Peki niye burdasın, giy nevresimini yürrü
Herşey kaybedilen oyları yükseltmek için. Bilal sağolsun
bu kadar şehit vermemiz anlamsız,abd işin içine resmen girdi artık.yoksa bunca şehidimizi vermezdik biz biz.artık abd ile savaşıyoruz
şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli aileye başsağlığı dilerim Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağolsun bizler Atatürk'ün evlatlarımız atamız atatürk
Millette akıl yok yok başbakan bile şehit üzerinden gülerek espiri yapıyor çıkışta hazır olun afrine gidiyoruz diye böyle saçmalık mı olur şehit aileleri onu öyle görünce şimdi ne hissetmiştir yazık sadece yazık
PEKİ BİRİLERİ GELİP KURUMLARIN BAŞINA "TÜRK" DEĞİL DE KENDİ ÜLKELERİN İSİM VE SIFATLARINI KOYARSA NE OLUR ACABA?İSTENEN BU MUDUR?BUNA DESTEK OLACAK BİR VATAN SEVDALISI VAR MI BU GÖK KUBBENİN ALTINDA?
ALLAH ORDUMUZA GÜÇ KUVVET VERSİN (BAŞIMIZ SAĞOLSUN) KİN YUTTUK KAN KUSTURACAĞIZ
kara haber ne demek ÇOK ŞÜKÜR VATANIMIZ VAR VE UĞRUNA ÖLÜYORUZ bizim için bayram bu
şakşakcılar hadi buyrun Afrine ne bekliyorsunuz daha şehit haberleri duymak hoşunuzamı gidiyor dürzüler
Mekanları cennet olsun. Daha dün 11 şehidimizin acısı yüreğimizde iken... İnşallah bu sayılar çoğalmaz ama Afrin cephaneliği çok can alacak gibi sırıtıyor.. Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun. Ha lütfen hegili r harekatla iltür açıklamaları da TSK yapsın artık. Başbakan helikopterin neden düştüğü belli değil derken, CB düşürüldü diyerek çelişki olmasın. Bu bir savaştır ve kuralları vardır.
2019 da herşey unutulur.. Analar eşler çocuklar unutmaz şehitleri hiç bir zaman. Aklı selim olalım taraftar değil.
Sabahtan beri sela okunuyor.Yigitlerim genç yaşta toprağa giriyor.allah helak eylesin benim evladıma kurşun sıkanı.toprak bile kabul etmeyecek bu hain teroristleri
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