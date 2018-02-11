Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava harekatında sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.
Harekata katılan uçaklar üslerine dönerken, açıklamada 'dünkü operasyonlarda 86 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, böylelikle harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1266 olduğu' aktarıldı.
Öte yandan TSK'dan bir açıklama daha geldi: "Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
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