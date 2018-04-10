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Son dakika! TSK: Hakurk, Zap ve Şırnak'ta hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika! TSK: Hakurk, Zap ve Şırnak'ta hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak'ta düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 09-10 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sığınak ve barınak olarak kullanılan 4 hedef imha edilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Zap Hakkari şırnak operasyon

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