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Son dakika: TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 08:32 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Ajanslardan geçen son dakika bilgiye göre; TSK'dan yapılan açıklamaya göre Afrin'de süren Zetin Dalı Harekatı'nda 343 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Zeytin Dalı harekatına ilişkin bu sabah yeni bir açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

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Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Son dakika Afrin

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
MEHMETÇİĞİMİZİN Eline Sağlık.. ALLAH Artırsın Bütün Hainlerin Kökü Kazınır İnşallah...
sabah sabah nedengüzel haber ohhhhhh
hilal taktigi Allah yardimciniz olsun.
O kadarcık mı orada domuz vardır yine devam devam aslanlar leş gibi kokan ataist deyyusları kevgire çevirin hadi devam devam...
az değilmi ya 8.000 bin terörist bulunuyor dediler okadar bombalamaya sadece bu sayı olamaz ....
girmişken köklerini kazımak lazım bu ypg den degil abd ile savaş bunları oraya gömmek lazımm
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