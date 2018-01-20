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Son dakika! TSK'dan Afrin'de 'PYD sığınakları vuruldu' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 10:38 | Son Güncelleme 5 saat önce

Son dakika haberine göre, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açkılama Afrin'den PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından yapılan taciz atışına meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek, örgütün barınak ve sığınaklarının vurulduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), PYD/PKK tarafından Afrin'den açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek örgütün barınak ve sığınakları vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün ve bugün PYD/PKK terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine karşılık verildi. Meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunularak terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vuruldu.

TSK: 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay PKK PYD YPG Afrin

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Vurdu,kırdı,vurdumu oturttu,darma dağın etti....Diplomasi sıfır böyle külhan beyli konuşan başka hiç bir ülke lideri var mı ? Diplomasinin kendine has bir dili ,kültürü ve geleneği vardır Eyyyyy reyis...T.C nin itibarı yerlerde sürünüyor ve yanlız ve yaralı bir kurttur
La bi sus yaa
Yağmasakta gürlüyoruz buda bi başarı. Abd’nin izin verdigi kadar saldirabiliyoruz. Koskoca Türkiye ne hale geldi !!
ateşe karşılık vermişiz ,duyanda zanneder marsı fethettik
"Yapılan taciz atışına meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek..." :))
acaba nokta atisimi
Sağ da amerika pkk solda rusya pdy biz rusya tarafına operasyon yapıyoruz bu balon bize doğru patlar yazıyorum buraya.
Yalan dolan. Hikaye hepsi.
Türk ordusunun gücünü bilmesi gerekenler biliyor. Boş füze gösterisi yapan ülkelere benzemez ülkemiz. Açıklama bir sivilden gelseydi daha süslü olabilirdi ama askeri disiplin ancak böyle açıklama yapabilir. Allah askerimizin yanında olsun.
Her şeyin bir zamanı var önce dünyayı girmemiz gerektiğine ikna edecez sonra girip yok edecez kafamıza göre giremeyiz orda attığımız her merminin parasını NATO dan almamız lazım buda ince siyaset
biz onlara atış yapmasak onlar asla bize atış yapmazlar.biz resmen sevmediğimiz için onlara tvlerdende haber geçitor ya,biz önce onlara ateş açıyoruz.ben tek bir adkerin ölümü bile suriyenin tamamına bedel olmaludır.bize ne suriye topraklarundan.yesinler bir birlerini,önemli baştan beri o olmalıydıki,işide asla yol vermiyecektik.sınırlarımızı fidik muhafaza etmekiyfik.37milyar dolarımız hirdi suriyeye yanlış poligikalarımızdan dolayıdır.benim bunun hakkını vergimizi,kalkıp halkın ruzası slınmadan harcamalar yapılıyor.burda halkımız ekmek bulamazken,her suriyeli ferde 160 tl aylık para veriliyor
değilmi ego01 koskoca türkiye ebdden izin alıyor..sen neyin kafasını yaşıyosun
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