Son dakika! TSK'dan Afrin'de 'PYD sığınakları vuruldu' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), PYD/PKK tarafından Afrin'den açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek örgütün barınak ve sığınakları vuruldu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün ve bugün PYD/PKK terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine karşılık verildi. Meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunularak terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vuruldu.
TSK: 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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