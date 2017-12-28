Son dakika: TSK'dan hava harekatı...11 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’dan yapılan açıklamada, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere ve hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 27 Aralık 2017 tarihinde hava harekatı düzenlendiği, Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde 6 ve Erzincan Refahiye kırsalında 5 olmak üzere toplam 11 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Harekat kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınakların da tahrip edildiği kaydedildi. Açıklamada harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı. (AA)
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