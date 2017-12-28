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Son dakika: TSK'dan hava harekatı...11 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 08:22 | Son Güncelleme 5 saat önce

TSK tarafından dün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Refahiye kırsalına düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK’dan yapılan açıklamada, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere ve hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 27 Aralık 2017 tarihinde hava harekatı düzenlendiği, Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde 6 ve Erzincan Refahiye kırsalında 5 olmak üzere toplam 11 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Harekat kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınakların da tahrip edildiği kaydedildi. Açıklamada harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
terörist ırak TSK hava harekatı Refahiye Avaşin-Basyan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sayılarının artması dileğiyle
günah değil mi ya doğada piknik yapanları öldürüyorsunuz
mynet yine HABERSİZ kalmış koyunlara ithafe haber yapmış bu kaçıncı yok edişiniz bu kaçıncı gri listelerde bitirisleriniz hepsi sonradan canlı olarak ortaya cikiyor
yokmu kardeşim bunun kaynağı bu ne ya dağı taşı bombalamakla olmuyor bu işler aklınızı toplayın
Eeee mynet! Dün yerle bir edilmişti, bu gün yok edildiler... Yarın..!?
hani terör bitti demediniz miydi lan, hani referandumdan sonra tamamen bitecekti, hani ohal var, kimse kılını kıpırdatamıyordu hani, bu ne perhiz ne lahana turşusudur, salon paşası hulusi paşa, neden o kandili yerle bir edemiyorsun, hani senin yerli uçakların, yerli helikopterlerin, yerli tankların nerede, yerli füze sistemlerin çalışmıyor mu, patlamadığı iddia edilen amariga yapımı bombalar olmasın bunlar, hulusi efendinin emrinde bir savaşa girsek demek ki adamlar ordan girip Ankadan çıkacaklar, yazık ki ne yazık.
bunlar sezgin beyin sihaları
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