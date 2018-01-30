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Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 08:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatına 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek karşı çıkan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi doktorların evlerinde arama yapılıyor.TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar polis tarafından gözaltına alındı. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker gözaltıları sosyal medya hesabından duyurdu.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatına 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek karşı çıkan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi doktorların evlerinde arama yapılıyor.TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar polis tarafından gözaltına alındı. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker gözaltıları sosyal medya hesabından duyurdu.

Evleri polis tarafından basılıp, arama yapılan TTB üyesi doktorlar arasında, TTB Başkanı Raşit Tükel, Merkez Konsey üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz'ın olduğu belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

TTB, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından YPG hedeflerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin ‘savaş bir halk sorunudur’ tanımlaması yapmıştı.

TTB, yayımladığı açıklamada Afrin harekatına karşı çıkmış, ‘yaşamı savunduklarını, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevleri olduklarını’ ifade etmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TTB’ye tepki göstermişti: “Bu terörist sevicilerin bugüne kadar ‘Barışa evet’ dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler.”

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Barış iklimine sahip çıkmak birincil görevimiz” diyerek Afrin operasyonuna karşı çıkan TTB hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti.

Soylu, TTB’nin doktorlardan müteşekkil olduğunu ve öğrenim gördükleri okulların parasını halkın verdiğini söylemiş, “Türkiye’ye en zor zamanında arkadan hançer saplansın diye bunu vermedi” diyerek TTB’ye açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunduklarını belirtmişti.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltılara dair şu açıklamayı yaptı: "Türk Tabipleri Birliği yetkilileri hakkında 3713 sayılı kanun uyarınca yapılmakta olan soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Türk Tabipler Birliği Afrin

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
tayyibe bak hicbirseye de laf ettirmiyor
niye gocunuyorsun adalet ülkeye daha yeni geliyor.
@bilgehannazli neye laf edecek istersen sende afrine giden askere işgalci de ey kominist
Bu satılmışlar için gereken yapılmalı...
satılmış derken kendinden mi akp den mi söz ediyorsun
@karayusuf33 sanırım senden bahsediyor
evet doğru doktorlar tehsisi iyi bulmuşlar haşereler temizlenince toplum sağlıklı kalır bizde su an onu uyguluyoruz haşeratları yok ediyoruz..
normal normal doktor hastaya bakmaz orda ama cunhurbaşkanının işine karışır. halkta birşey üretmez ama üretene karısır. hatta insanlar kendi işi harici yapıcak hiç birşey bulamazsa araba alıp satmaya başlar. öyle bir gereksizler topluluğu. herkes işini yapsın . bırakın devlet sadece düşmanla savaşsın.
Destekliyorum kardeşim helâl olsun.
İyi bir sorgulayın hainleri!
askerimizi çekelim 100 yıl önce bize ait olan toprakları amerikaya peşkeş çekelim dünyaya adalet ve barış gelsin tayyipte istifa etsin hepimiz atatürkün askeriyiz oley oley oley
Ülkede farklı düşünmek söylemek artık suç haline dönüştü. Ben her ne kadar afrine girilme taraftarıysam bir başkasıda bu işin bürokratik olarak çözülmesi gerektiğini söyleyebilir düşünebilir. Eğer demokratik bir ülkede yaşıyorsak normal olan budur
savaş olmasın demişler ne güzel ne var bunda savaş olsun insanlar ölsün mü desinler bu mu normal olan ölenlerin içinde sadece afrinde olanlar değil askerlerde var her iki taraf içinde söylenmiş olması gereken şey o canı Allah verdi Allah alır kime ne ceza gerekirse zaten verecek
yapilmasinmi arama yapilacak tabi savaş halindeyiz at izi it izini bu devletin guvenlik güçleri takip etmeyecekte cumhur başkanı Erdoğanmı ayıklılayacak. 7 duvelle her boyutta savastayiz mehmetcih cephede savasiyor eline kalemi alipta devletimizi mehmetcigimizin bu kutlu yuruyusunu hickimse itibarsizlastiramaz kucumseyemez. Ya istiklal ya ölüm.
iyi olmuş polisimize kolay gelsin.
konuşmayacaksın duymayacaksin görmeyeceksin kardeşim.Bu ülkede ADALET var.Agizdan çıkan söze dikkat edeceksin. YAZİK ÜLKEM AĞLIYOR..
Ulan devleti suçluyan Haşere Doktorlar bakın Suriyede sizin gibi düşündü simdi aynı senin zihniyetinde olan Suriyeli Doktorlar Türkiyede kagıt topluyarak hayatını yasıyor Sen batı dili ile bu devleti elestirmeye devam et bu ülkeye birsey olursa Türkiyede sana doktorluk yapmana izin veren diploma o kaçaçagın ülkede bir seye yaramaz bunu bil artık gidersin ya Hansın yada Conin Sıctıgı tuvaleti temizlersin gevurun boku ile oynar mutlu olursun
TALİHSİZ ÜLKEM ,ZEYTİNDALI OPERASYONUNA SONUNA KADAR DESTEK VEREN BİRİYİM. BU DEMEK DEĞİLKİ AKP GENEL BAŞKANINA VE BAKAN SOYLU YU SEVERİM ANLAMI TAŞIMASIN İKİSİNE SORUM VAR SİZDEN TARAF OLMAYANLAR BER TARAF İÇİNDESİNİZ ÜLKEM DIŞINDAKİ TEK VATAN TOPRAĞINI TERK EDERKEN SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİ TAŞIRKEN SİZ NERDEYDİNİZ KİMLERLE TAŞIDINIZ
Çok iyi yaptılar...Sivil Toplum Örgütleri Batıdan fonlanıyorlar...Üzerine gitsinler "5.Kol" denen ve içeriden kuşatan bu emperyalist yapıların
@alielverisli SİZ ONU BUNU BIRAKINDA,BİZİ BU PİSLİĞİN İÇİNE KİM SOKTU.BU ZARARLARI KİM KARŞILAYACAK.KENDİ ÜLKENDE DÜZEN YOKKEN,BAŞKA ÜLKEDE ALEVİ Şİİ DİYE SUNNİ REJİM DEĞİŞTERME NEDİR..İKİSİDE AYNI ........ESADI GÖNDERİYEM DERKEN AZ DAHA KENDİ GİDİYORDU.BİZİ BU PİSLİKTEN TEMİZLEYİN KARDEŞİM.
dua etsinler Cumhuriyet donemindeyasiyolar.Osmanli Selcukluda boyle konusacaklar direk kafalari gitmisti.
bu adamlar doktorluk diplomaları iptal edilip kandil dağına sürgün edilmeliler (Uçaklarımız orada tepelerine bomba yağdırır nasıl olsa)
önce hastaya saygıyı öğrenin pislikler inşallah tutuklanırsınız
adam diktatör önüne geleni eziyor...
bunlar erdoğanı şizofren yerine koyan insanlar. birçok hastanın mutlu bir şekilde çalışmasına engel olan kişiler.istediği hastalığı istediği insanın üzerine yıkıyorlar. ben bunları hayali vurgun çetesi olarak görüyorum. kontrolsüz güç güç değildir.
Sayın Cumhurbaşkanının söyledikleri belki de doğru bilemiyorum.Ama Cumhurbaşkanı da olsa tek bir lafıyla herkesin evinin basılıp aranmasını falan da doğru bulmuyorum.Herkesin eşi çocuğu falan var.Kardeşim adamın terör destekçisi olduğunu düşünüyorsan evini basmadanda anlayabilirsin.Her şey yoluna yordamına göre olur.Bence herkes fikrini söylemekte özgür olmalı.Bence yanlış işler.
senin gibi korkaklar yüzünden diktatör oldu
bu diktatörlüğün ilanıdır konuşmak düşünmek eleştirmek yasak
recep tayyip abi. babam ol abim ol. seni seviyoruz
vatan hainleri ya mezara ya kodese
tıbbi severim ama böyle haksızca ele geçirip milletin haysiyetine işine engel olan kişileri sevmem. erdoğanın nesi şizofren. asılsız spekülasyon merkezi orası.
Herkes işini yapsın arkadaş! Milli irade karar verir (Doğru yada yanlış) Komutan emir verir. Asker vurur. Doktor da yaraları sarar.. Vesselam
Doktor doktorluğunu yapsın siyasetçi siyasetini. TTB nin işi siyaset değil. TIP alanında bir şeyler yapın, herhangi bir hastalığa çözüm üretin.
o kadar sehit verdik akliniz nerdeydi terorist seviciler sen halkin parasi ile oku sonra bu halka kursun sikanlara sahip cik hukumet gec bile kaldi
Hani bir laf vardır ya , oh içimin yağları eridi.Hah işte tam ondan oldu bana !!
Geç bile kalındı.burnundan kıl aldırmayan insanlar ( hepsini katmak haksızlık olur) işin şifa dağıtmak,yeni tedaviler bulmak olmalı.Bu kadar çok biliyorsanız gidip askerlik yapın...
Atatürkün sözü geliyor aklıma "muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur'' diyerek savaş Türkün geninde vardır demek istemiştir ama bunların Türk olmadığı yada özünü kaybettiği aşikardır
ey rte ....suçlu suçsuz ne varsa tıktın insanları....cehennemdeki yerin hazırlandı, ebedi kalacaksın inşallah içinde
Ülke nereye gidiyor böyle ? 1 kişi kafasına göre herkesi içeri aldırıp çıkartabilir şu an yönetilen sistemin diktatörlükten ne farkı var isim dışında ?
Herkes durması gerektiği yeri bilecek, ordu sefere çıkmış cazgırlık yapılmaz. Karar vericiler siz değilsiniz, her şey biter geri gelinir savaşın her türlüsü kötüdür keşke olmasa dersin anlarız, yer zaman ayarlamasına dikkat etmek lazım.
TERÖR YUVALARI YOK EDİLİYOR... TERÖR ÜLKEMİZE SALDIRIRKEN SESİ ÇIKMAYANLARIN, ŞİMDİ HAVLAMALARI İHANETİN BELGELERİDİR... VATANA İHANETTEN EN AĞIR CEZALAR VERİLMELİDİR... BUNLAR ASLA TÜRK OLMADIKLARI GİBİ İNSANLIKTAN HİÇ BİR NASİPLERİ YOKTUR... TTB DE VE DİĞER KURUMLARDAKİ BU TİP HAİNLER VATANDIŞLIKTAN ÇIKARTILARAK YURTSUZ HALE GETİRİLMELİDİR.
hainleri cezalandırın
meslek odaları belli grupların kümelenmesi ile ele geçirilmiş durumda. oda seçimlerinin genel kurula katılan üyelerden seçilmesi bunun en büyük yanlışıdır. oda kurulları tüm üyelerin oyları ve iradi bildirimiyle kurulursa Devletine milletine düşman böyle yüzükara asalaklar yer bulamayacaktır!!
Doktor olmuşsunuzda bu kadar beyinsizmisiniz hayret, ABD tırlar dolusu silah verecek parasız, namluları bize cevrilecek sonra biz tehlike var diyip sınırımızı temizlerken sen kalkacan halk sağlığı sorunu bu diyecen, kime çalışıyorsunuz yakında ötersiniz,
Fikir özgürlüğü kalkdımı ülkede,gerçekten soruyorum yasal olarak öyle bir kanun mu çıktı
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