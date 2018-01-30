Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatına 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek karşı çıkan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi doktorların evlerinde arama yapılıyor.TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar polis tarafından gözaltına alındı. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker gözaltıları sosyal medya hesabından duyurdu.
Evleri polis tarafından basılıp, arama yapılan TTB üyesi doktorlar arasında, TTB Başkanı Raşit Tükel, Merkez Konsey üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz'ın olduğu belirtiliyor.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.
TTB, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından YPG hedeflerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin ‘savaş bir halk sorunudur’ tanımlaması yapmıştı.
TTB, yayımladığı açıklamada Afrin harekatına karşı çıkmış, ‘yaşamı savunduklarını, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevleri olduklarını’ ifade etmişti.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TTB’ye tepki göstermişti: “Bu terörist sevicilerin bugüne kadar ‘Barışa evet’ dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler.”
Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Barış iklimine sahip çıkmak birincil görevimiz” diyerek Afrin operasyonuna karşı çıkan TTB hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti.
Soylu, TTB’nin doktorlardan müteşekkil olduğunu ve öğrenim gördükleri okulların parasını halkın verdiğini söylemiş, “Türkiye’ye en zor zamanında arkadan hançer saplansın diye bunu vermedi” diyerek TTB’ye açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunduklarını belirtmişti.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltılara dair şu açıklamayı yaptı: "Türk Tabipleri Birliği yetkilileri hakkında 3713 sayılı kanun uyarınca yapılmakta olan soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verilmiştir."
Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor
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