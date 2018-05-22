Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 18 Mayıs'ta Tunceli'de gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Fuat Fikri kod adlı Fuat Akkaya olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "18 Mayıs 2018 tarihinde Tunceli/Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha İçişleri Bakanlığınca yayımlanan gri listede yer aldığı ve anılan teröristin Fuat Fikri kod adlı Fuat Akkaya olduğu tespit edilmiştir" denildi.
TSK, dün de aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.
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