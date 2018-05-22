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Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, TSK, 18 Mayıs 2018 tarihinde Tunceli/Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha İçişleri Bakanlığınca yayımlanan gri listede yer alan Fuat Fikri kod adlı Fuat Akkaya olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 18 Mayıs'ta Tunceli'de gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Fuat Fikri kod adlı Fuat Akkaya olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "18 Mayıs 2018 tarihinde Tunceli/Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha İçişleri Bakanlığınca yayımlanan gri listede yer aldığı ve anılan teröristin Fuat Fikri kod adlı Fuat Akkaya olduğu tespit edilmiştir" denildi.

TSK, dün de aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

fuat-fikri


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Okuyucu Yorumları 15 yorum
chp sadet iyi parti taziyeye gider şimdi
@erdoganpolat34 sizin evede taziye toplanıyormuş. Haburda megri megri çekerken halay başında olduğunuzdan sizin evde oluyormuş.
@erdoganpolat34 bence öncelikle yıllardır oy uğruna masaya oturanları da yazsan
al sana bir çürük raporlu daha
Köklerini kurutmaya devam inşaallah.
adamsınız
ülkede güzel şeylerde oluyor..bu haberde olduğu gibi....
sırası gelen olecek... bu fani dunyada neyın pesındesınız.. eyy pkk
chp taziye mesajı yayınlar
rabbim tum guvenlik guclerimizin yar ve yardimcisi olsun.NE MUTLU TURKUM DİYENE
yapmis oldugum yorumu 4 kisi begenmemis hani ettigimiz dua kime nasil batti anlamak guc
Yarın benzemez 5'li seçimi kazanırsa HDP de hükumetin içinde olacağından bu tür operasyonlar tarih olacak. Bu tür haberleri sın okuyuşunuz olabilir, tadını çıkarın.
bu teröristlerin ömür ortalaması 25 i geçmiyor, çok yazık demekki öbür taraf onlara daha cazip geliyor.
o listelerde olanlari öldüren askerler . O ödülün %20 - 30 unu falan vermeleri lazım bence .
adam siyah beyazmış gride sayılır
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