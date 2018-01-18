Son dakika Türk askeri vuruyor! Taciz ateşine anında karşılık!

Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturan Afrin, Hatay'ın Amanos Dağları'ndan sızdırılan silah ve mühimmatla ülkeye yönelik terör eylemlerini de besleyen merkez olarak dikkati çekiyor. Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak yapması olası bir sınır ötesi operasyon gündemdeyken TSK'da hazırlıklar hızlandırıldı.
TSK, TERÖR ÖRGÜTÜ PYD HEDEFLERİNİ VURDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan taciz atışlarına karşılık verdiği bildirildi
Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı.
Tanklar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.
Karargahlara verilen emir kapsamında da sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi.
"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Milli Güvenlik Kurulunda da Türkiye'nin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler ile Türkiye'yi yakından ilgilendiren uluslararası konular gözden geçirilmiş ve terörle mücadele çalışmaları tüm boyutlarıyla görüşülmüştü.
Toplantının ardından yayımlanan bildiride ise "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulması ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir." ifadesi de yer almıştı.
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