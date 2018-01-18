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Son dakika Türk askeri vuruyor! Taciz ateşine anında karşılık!

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 11:01 | Son Güncelleme 4 saat önce

TSK'da karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine çıkarıldı. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.

Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturan Afrin, Hatay'ın Amanos Dağları'ndan sızdırılan silah ve mühimmatla ülkeye yönelik terör eylemlerini de besleyen merkez olarak dikkati çekiyor. Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak yapması olası bir sınır ötesi operasyon gündemdeyken TSK'da hazırlıklar hızlandırıldı.

TSK, TERÖR ÖRGÜTÜ PYD HEDEFLERİNİ VURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan taciz atışlarına karşılık verdiği bildirildi

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı.

Tanklar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Karargahlara verilen emir kapsamında da sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Milli Güvenlik Kurulunda da Türkiye'nin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler ile Türkiye'yi yakından ilgilendiren uluslararası konular gözden geçirilmiş ve terörle mücadele çalışmaları tüm boyutlarıyla görüşülmüştü.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride ise "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulması ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir." ifadesi de yer almıştı.

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Allah yar ve yardımcınız olsun Aslanlar Milletçe Dualarımız Sizinle alçakların sözlerinin ise hiç kıymeti yok İtin Duası kabul olur Gökten kemik yağar belki Ama Alçakların KALLEŞLERİN Kahpelerin Duası kabul olmaz
Akp ynin masalları bu.Hikayelerle avunun.Akp de o cesaret yok.Çünkü siyasal islamın kıblesi amerikadır.Ayrıca afrin de amerika yok.Ruslar var.Menbiç te amerikalılar var.Hadi bakalım akp milli ise münbiç e girsin.Ama yapamaz.Akp amerikan millisidir.
@muratfitil sen git Önce partin CHP yi Kurtar pkk dan ponçik Memleket meseleleri sizin harcınız değil
@muratfitil Yahu bir kere şu mesleleri partileştimeniz bile hata !!! Milli meseleleri bile partileştiriyorsunuz.Ben AKP yi savunmuyorum.Ama CHP şu Marksist ve Leninist düşüncelerden sıyrılmalı bir an evvel.seçmeni de ne yapacağını bilme halde saçma sapan davranıyor.
Aslan parçaları,Fatih'in torunları; Allah yâr ve yardımcınız olsun.Dualarımız sizinle.Bir attığınız bin olsun.Attığınız her bir kurşun misliyle hedefini bulsun İnşaallah.
Bu haberleri okuyunca ABD.yi işgal edeceğiz gibi bir duyguya kapılıyoruz, geldik,geleceğiz,geliyoruz ha, bak geliyoruz, bir gece ansızın geliyoruz,tam bir şaklabanlık, Rahmetli Ecevit dış işleri bakanı Turan Günesi İngiltereye gönderdi,garantör olarak sen ne düşünuyorsun dedi olumsuz cevap alınca Ayşa Tatile çıksın dedi ve 24 saat içinde iş bitti askeri bıraksalar tamamını alacaktı, bu kadar asker,silah gücü,maddi imkan yoksu,sene 1974.Şimdi midemiz bulanmaya başladı,bırakın asker halletsin,aradan çekilin.Pisliği temizleyin buradan kahraman çıkmaz,temizlikçi çıkar,görevinizi yapın.temizleyin
operasyon için daha neyi bekliyorlar anlamadım. Teröristlerin savunma için hazırlıklarını tamamlamalarını mı?
@can_osman_1991 işin makarasındalar.... anlamadın mı?
eğer bu kadar hengameden hazırlıktan sonra operasyon yapılmaz ve en azından teröre kararlılığımızı gösterip gözdağı verilmez ise yazıklar olsun bu hükümete deyip hakkımı da haram ederim
ALLAH yar ve yardımcınız olsun inşallah
Özellikle ABD nin bunlara verdiği araçları vurun da mesaj yerine gitsin.
taş üstünde baş bırakmayın
Lütfen artık Kürt halkının gerçeklerini görüb,bu coğrafyaya barış gelsin insan gibi bir arada eşitçe yaşiyalım.Bu ırkçı ve kinci dinci diliyle bir yere varılmadı varılmazda.İnsanın odakta oluğu bir düzenin bütün insanlığa vereceği çok şey var. Bir kesimin varlığını baskı ve barbarlıkla müktedilerin kurdukları okullarda armağan olsunla bir yere varmadınız bugünde başka sanaryolarla Kürt halkını süsturamazsınız.Kürt halkının varlığı neden başkaları için tehlikedir,artık bu zihniyeten kurtulun.Bu güzelim coğrafyada bu topraklarda insanca bir arada birbirimizin değerlerine saygı duyalım.
@bclaen Terörist... Sen "susturamazsınız" diye tehdit ettiğinin farkında mısın? Ne dediğini biliyor musun?
ABD son iki gündür gazı alıyor gerilimi azaltıcı açıklamalar yapıyor ama verdiği silahlar mühimmatlar hala orada HİKAYELERLE uyutmasınlar bizleri ABD zamana oynuyor....HAREKAT YAPILMALI İSTEDİĞİMİZ BÖLGE TEMİZLENMELİ verilen abd silahları temizlenmeli yada kullanılamaz hale getirilmeli CEPANELİKLER imha edilmeli O ŞARTLAR ALTINDA TEKRAR KONUŞULMALI ANCAK ABD İLE O ZAMAN MASAYA OTURULMALI yoksa küçük küçük gaz ala ala OLUŞUMU GERÇEKLEŞTİRİYORLAR....
Türkün mertliği; bağıra bağıra geliyoruz diyorlar.
hadi artık girin afrine aynı andada kandile bi gazla tertemiz edin oralarıda bi görelim artık
baslarına yıkıcaz sıgınaklarını ve kulubelerinı
Başlicaksa başlasın bu ne ya adamlar orda bizide tutan yok kim kimi koparacak görücez
@cemo3641 Boş konuşuyorsun nabız ölçmeden girilecek bir bölge bazıları boş konuşmayı seviyor kıbrıs değil orası kıbrısta garantördün burda kimsin
horoz dövüştürüyorlar
operasyon dediğiniz harp ama siyasi olarak haledebilirse daha güzel olur
siz pkk ile kardeşsiniz kardeş kanı dökmeyin defolun gidin ülkemden bizde verdiğiniz zararı yapılandırmaya çalışalım
Basının yazdığına göre ABD ve RUSYA teslim oldu ...Afrine destek verdiklerine bin pişmanlar ...Hadin aslanlarım Afrin,Menbiç İdilip hepisini alıp Esada teslim edin
Vur vur dağcı komando !!!
cemo 3641 herşey görevden ibaretmi sanıyorsun sen.Mehmetçiklerin nice kahramanlık destanlarını atlayalım mı??Sezgilerime güvenirim ve anladığım kadarıyla birde asker olacaksın...
SALDIRMADAN ÖNCE ŞU GÜN SALDIRICAZ HEMDE BURADAN DİYEREK KARŞI TARAFI CASUSLUK YAPMA ZAHMETİNE SOKMAYAN ÜLKEYE TÜRKİYE DENİR
O ne video görüntü öyle...? Görüntüyle beraber kamera arkası talimatlar. Yola dizilmiş okul çocukları gibi askerlerin olduğu yerden "zumla bizi" diye ...
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