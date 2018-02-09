Son dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de PYD/PKK’ya ait hedeflere hava harekatı düzenliyor.
Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor.
GECE YARISI BAŞLADI
TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı sürüyor.
Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı.
Rusya'dan çarpıcı iddia: 120 DEAŞ'lı PYD/PKK'ya katıldı
İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı
New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...
Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu
Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!
WhatsApp önemli bir özelliği test ediyor!
Kadın polise porno film şoku! Görüntüleri ortaya çıkınca...
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Kumaştan yapay akciğer yapacak
Okuyucu Yorumları 20 yorum