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Son dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 00:34 | Son Güncelleme

Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor.

Son dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de PYD/PKK’ya ait hedeflere hava harekatı düzenliyor.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor.

GECE YARISI BAŞLADI

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı sürüyor.

Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin PKK savaş uçakları

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Allah ordumuzu muaffak kılsın inşallah.
haydi Bismillah
rabbim orumuza zeval vermesin.ezanlarımız dinmesin,bayrağımız göklerden inmesin inşallah.ellerinize sağlık mehmetçiklerim...
helal size yiğitlerim...
Bedava mühimmat atıyoruz tutamıyo hevaller. Görende sancak hevaller mutluluktan uçuyor. ;)
ayni kuzey kore gibi olduk...akp yi sewmeyen hoop.iceri..onun icin aman..yaşa reis çok yaşa reis şampiyon reis bravo reis...başka ha iyiki varsin reis ...aman ha neme lazim benim gibi bi garibanida alirlar valla.onun icin şampiyon reis
Vurun aslanlarım,75 milyon sizlerle,elleriniz dert görmesin...
1 Tanede Fatih Portakala Atarmısınız Lütfen Ama Patlamasın, O Bize Daha Çok Lazım, Bugün İzleyen Ne Demek İstediğimi Anlamıştır.
Allahu ekber!
Rabbim yardımcınız olsun,
Allahım gecelerini güngüz kılsın, kanatlarına toz değmesin İnşallah
Allah askerlerimize güç kuvvet versin. Kalbimiz onlarla
allah yardımcınız olsun, mermileriniz bombalarınız tam tepelerine iner inşallah...
vur ha bire
Rabbim güç kuvvet versin ??a?'??|'??
ALLAH ım dualarımızı bu mübarek gecede kabul et ordumuzun bayrağımızın ve daim ve zafer kazanması için amin
Şuan destan yazan orduya..herhangibir sivil ateş ettiği zaman ceza almayacak..kanun hükmünde kararname ile yasaya geçirildi..yani ergenekondan içeri yanlışlıkla aldığı ilker başbuğ ya o zamanlarda böyle bir yasa olsaydı..sivil halktan biri ateş etse ceza almayacaktı..biri çıkacak paralel devlet bunlar diyip yaftalayacak sonra sivil halk ateş edecek askere yada bakana bunun önü açılıyor..komik gerçekten trajikomik mantıklı diyen biri varsa açıklasın neden mantıklıymış..doğrusu yanlışından fazla mı az mı????
Bugün acaba kaç hewal uçuş moduna geçti.. Allah yardımcınız olsun.
Suriyeliler sınırdışı edilsin benim mehmedim şehit oluyor
sonunda Rusya hava sahasını açtı.
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