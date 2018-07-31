Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama

Türkiye'de faaliyet gösteren azınlık cemaatlerinin temsilcileri, ülkede farklı din mensuplarına baskı yapıldığı yönündeki iddiaları ortak bildiriyle yalanladı.

Rum Ortodoksları Patriği Patrik 1. Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva'nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri temsilcileri, ülkede farklı dinlere mensup insanların baskıya uğradıkları iddiaları üzerine ortak bir bildiri yayınladı.

Bildiride, son dönemlerde kamuoyuna yansıyan bazı siyasi ifadelerde, farklı din ve inanç mensubu toplumlara inançlarını yaşamaları ve ibadetlerini yerine getirmeleriyle ilgili sınırlamalar ve baskılar olduğunun iddia edildiği belirtilerek, şu iadelere yer verildi:

"Ülkemizde asırlardan beri yerleşik farklı din ve inanç mensubu kadim toplumların dini temsilcileri ve vakıf yöneticileri olarak inancımızı özgürce yaşamakta ve geleneklerimize göre ibadetlerimizi özgürce yerine getirmekteyiz. Baskı olduğunu iddia eden ve/veya ima eden beyanlar tamamen asılsızdır ve maksadını aşmaktadır.