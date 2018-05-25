Son dakika! Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi: Karşılık vermeye mecbur kalırız

ABD'den bir heyet Ankara'ya geldi.Dışişleri Sözcüsü, ABD'li heyetin çalışma grubu toplantısı için geldiğini ve toplantının ana gündem maddesinin Münbiç olacağını söyledi.
Sözcü Hami Aksoy, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını almak için tüm gereklilikleri yerine getirdiğini söyledi ve tüm tarafların sorumluluklarına uyması gerektiğine dikkat çekti.
Aksoy, Patriot hava savunma sistemleri için ise ABD ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
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