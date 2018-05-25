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Son dakika! Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi: Karşılık vermeye mecbur kalırız

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 11:44 | Son Güncelleme

Son dakika olarak geçen habere göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Kongresi'ndeki F-35 kararına ilişkin olarak "Bu gibi adımlar halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız" dedi.

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi: Karşılık vermeye mecbur kalırız

ABD'den bir heyet Ankara'ya geldi.Dışişleri Sözcüsü, ABD'li heyetin çalışma grubu toplantısı için geldiğini ve toplantının ana gündem maddesinin Münbiç olacağını söyledi.

Sözcü Hami Aksoy, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını almak için tüm gereklilikleri yerine getirdiğini söyledi ve tüm tarafların sorumluluklarına uyması gerektiğine dikkat çekti.

Aksoy, Patriot hava savunma sistemleri için ise ABD ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Son dakika haberin ayrıntıları geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ABD F-35

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
Kime karşılık veriyorsunuz bi defolun Allah aşkına
@mustafadogan25 senin baban biliyoruz abd ama kusura bakma krallığını istemiyoruz biz özgürüz
Almayın kardeşim ! Gonya daki gizli tesislerde en iyisini yaparız .
yerli ucaklar tanklar üretmiyormuyduk biz
babanızı kızdırmayın ha seçim kaybettiğinizde gideceğüniz yer gene abd ve feto babanız
abd den mektupla yardım isteyenleri biliyoruz!
F35 olmazsa SU35 olur
Savaşa hazirlanin .
kiminle ? neyle ?
mynet bu konuda sen hangi taraftasın bi onu döyle bakalım önce yoksa sende Abd uşağı oldunda haberimiz mi yok
şu bir gerçek 15 yılda göbeğinden bağlandık abdye
Eyyyyy.... tramp bana uçak satttt......
ne yapıcan abd yaptırım mesela
Chp olmuş olsaydı,sorun değil siz ne derseniz o olur.siz a deyin bizde a deriz derlerdi.Allahım bu parti hiç değişmeyecekmi veyahut bu zihniyet.ondan dolayı insanlar hiç güvenmedi güvenmeyecek.
adamlar resmen ekonomiden vuruyor bizi
Kız dua edip gidiyor orda bile rahat vermiyolar.
MYNET EDİTÖR BAZEN ÇOK ÇARPTIRIP, ÇOK KÖRÜKLÜYORSUN OLAYLARI.
Karşılık? Ahahahaha ulan sizin vereceğiniz karşılığı gördük... Adamların umrunda olmaz...
iPhonelarımızı kıralım bence tepki olarak.
teröristi bombalamak için f-35 alıyorsan hiç gerek yok, ha yazılımını alabiliyorsan al yoksa bu milletin parasını iki teneke parçasına heba etmeyin. patriot matriot... abdyi hoş tutmak için almayı planladığınız bu sistemler de çalışmaz. o yüzden kimse kimseyi kandırmasın.
Abd usaklari..ne diyorsunuz bu konuda. .Parasını almış. ortak yapmış ama uçakları vermiyor. .sebeb.Bagimsiz bir ülkenin S400 füze almayacaksinz diyor..Tam bağımsız bir ülkeye ..ABD usaklari ses çıkmıyor. .Bunuda nasıl Tayip be baglayacksiniz merak ediyoruz..
gezi ruhu : diren abd
Ne yapmayı düşünüyorsunuz acaba karşılık verme şekli olarak. Gidip 40 tane daha uçak satın alın.
Türkiye'deki amerikan üslerinin tümü hemen kapatılmalıdır ki karşı taraf ne kadar ciddi olduğumuzu anlasın maalesef yapılan açıklamalar havada kalıyor. Amerikanın Irakın kuzeyinde pkk ya, suriyede pyd ye yapmış olduğu askeri yardımlara karşı Türkiye olarak ne yaptık sadece kınadık ve müttefikliğimiz zedelenir demekten öte bir şey yapmadık, ama amerika hala söz konusu terör örgütlerine yardıma devam ediyor.
ne karşılığı vereceksin, fare kadar ekonomi ile
F-35 DE YOK PATRİOTTA YOK İNCİRLİK HAVA ÜSSÜNÜ DERHAL TERK EDİN.
valla tersimiz çok pistir eyyy Amerika davosu unutmayin nasıl çıkış yapmıştık ama ondan daha büyük çıkış yapar sizi korkuturuz
Danışıklı kavgalar bunlar iç siyasete yönelik yunana neden sesiniz çıkmıyor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bunlarıda hükümeti menderes gibi kandırdılar üretiyoruz diyip ihale girip rusya ve abd den silah isityoruz her şey hazır belki paralar gitti , yerine saman yada arpa alırız memleketçe hadi hayırlısı.hahaha bağırarak gülüyoruz artık ne yönetim ama
herkes biz TÜRKLERİN bir zamanlar bu cihanın sahibi olduğunu unutuyor.herkes SAYGI GÖSTERMELİ BİZE
F 35 leri nereden alacaksınız : abd den, at bol keseden.
YA İMSE SORMUYOR PARASINI VERDİK KARDEŞİM BU UÇAKLARIN VERİLMİYORSA GEREĞİNİ YAP ALMADIĞIN MALLARIN PARASINI NİYE ÖDERSİN KİMİN NE ÇIKARI VAR BU İŞTEN DÜPEDÜZ DOLANDIRILMIŞ SIN HALA İNCİRLİK VE ONUN GİBİ 48 İNCİRLİK ÜSTÜ TÜRKİYE DE AÇIK VER UÇAKLARI VERMEZ SEN KAPATIYORUM GÖNDERİYORUM TATİLE ASKERLERİNİ DE GÖNDER BİR GÖRELİM GERÇEKÇİ MİSİN HALKI SALAK YERİNE KOYMAYIN ARTIK HARAM OLSUN VERDİKLERİMİZ SİZE AMA ABD UŞAKLARI LAYIKIYLA YAPIYOR UŞAKLIKLARI NI
onlarda aha böyle doları 5 10 lira yapana kadar karşılıgı verir
siz bilirsiniz vermezseniz vermeyin bizde rusların sukhoi 25- sukhoi 32 ve sukhoi 35 tipİ jetlerinden alırız,nasıl olsa S400 leri aldık.Ara kızım kremlini hemen ; sevgili yoldaş putin bir siparişimiz daha var yaz 100 adet su 35 - 80 adet su 32 - 60 adet su 25 . 29 ekim 2019 da 100 adet su 35 teslim edilmiş olsun bayramda gösteri yaptırtacam.Yarısını altınla ödeyeceğiz.Donanmanın birine de getir bizim samandagı körfezine 99 yıllığına bedelsiz kiralıyorum.
dış mihraktan bahseder gider dış mikroplardan uçak alır ?
SEÇİM ÖNCESİ ABD AYAR MI? YAPMAYA GELDİ.DURUP DURURKEN MÜMBİÇ VE F35 SAVAŞ UÇAĞI NEREDEN? ÇIKTI. AYLAR ÖNCEDEN REİSİMİZ MÜMBİÇ'E GİRECEĞİZ, BUNDA KARARLIYIZ DEMİŞTİ.ŞİMDİ AYLAR SONRA NE OLDU DA ABD MÜMBİÇİ KONUŞMAYA GELİYOR.KONUŞULACAK BİR ŞEY YOK.REİSİMİZ DİYECEĞİNİ DEMİŞTİ.AYRICA F35 İÇİNDE NİHAİ SONUÇ YİNE AYLAR ÖNCEDEN SÖYLENMİŞ HATTA HAZİRAN AYI BAŞLARINDA İLK TESLİMAT YAPILACAKTI.PARASI DA VERİLMİŞTİ.S-400 KONUSUNDA DA TAVRIMIZ BELLİ.YUNANİSTAN S-300 ALIRKEN NATO ÜYESİ DEĞİL MİYDİ.BİZ ALINCA NEDEN? SORUN OLUYOR DEMİŞTİ REİSİMİZ.EE O ZAMAN BU CONİLERİN NE İŞİ VAR ÜLKEMİZDE.
kınayın bence; hatta ıkınarak kınayın..! 16 yıldır tek yaptığınız bu...
ASELSAN? Uyuma duruma sahip çık. Yapıştır son teknolojiyi tam vAKti
Abd bunun bedelini çok fena ödersin. Artık size Cola Turka satmak yok :)
BAYAĞI DA KARŞILIK VERMİŞİZ!!!
Hani la yerli ve milli uçaklar şunlar bunlar? Adamın kapısında uçak satsın diye bekliyoruz. Yerli ve milli ülkeye bak sen. 16 yılda yerli uçak filosu kurulurdu be. Hep kuru sıkı hep safi rüzgar. İcraat SIFIR
Hani yerli savaş uçagımız göklerde’idi.! bu kadar yalan söyleyen bir iktidar dünyanın hiç bir yerinde yoktur...
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