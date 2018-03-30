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Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 20:05 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa ile yaşanan YPG krizine ilişkin 'ABD ve Fransa vardiya değişimi yapıyor. Fransa'nın yaptığı kabul edilemez' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK açıklamalarıyla ilgili, "NATO müttefiki Fransa’nın bu hareketi ağır bir tahriktir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek dönüşü uçakta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK açıklamalarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, "Fransa’nın yaptığı kabul edilemez. NATO müttefiki Fransa’nın bu hareketi ağır bir tahriktir. Farklı açıklamalar geliyor ama bizi bağlayan ABD Başkanı’nın söyledikleridir. Kendisini bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karar vermiştir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki durumuna ilişkin konuşan Yıldırım, "Merkezi hükümet duyarlı hareket ediyor, iş bitti diyemeyiz. Tercihimiz Irak merkezi hükümetinin kendi başına yapması, olmazsa beraber yapmamız. Bu da olmazsa Suriye’de yaptığımız gibi yaparız. Şu anda kısmen çekilme var ancak tam durum tespiti yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye YPG Fransa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Fetosun şiirini okurken ağlayan çocukları asker kaçağı ama gemicik yuzduren kumarcinin babası degilmiydi bu profili düşük şimdide trup için övgüler dizmiş
bu seferde fransa tarafından aldatıldık
AFRİN zaferinden sonra Yas tutanların dili çözülmeye başlamış yine şimdide üstü kapalı olarak Fransa lehinde kusmuklar saçmaya başlamışlar rezillikte sınır tanımadıkları gibi vatanhainliğinde de sınır tanımıyorlar nemal olduğunuzu biliyoruz lan
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