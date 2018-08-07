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Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 00:49 | Son Güncelleme

Son dakika alınan bilgiye göre ABD ile ön mutabakat sağlandı. İki gün içinde bir heyet ABD'ye gidiyor.

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.

ABD'YE HEYET GÖNDERİLİYOR

Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildi. Görüşmelerin yüzyüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı.

Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir iki gün içinde Washington DC'ye gideceği öğrenildi.

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ABD Son dakika Türkiye yaptırım kararı Mutabakat

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizde geri vites yok yaniiiiiiiiiiiiimişşşşşşşç
BİZİM DURUMUMUZ DA AYNI ERGENİN ÇÖPÇÜYE YAPTIĞI GİDER GİBİ OLDU. OĞLUM BAK GİT.
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