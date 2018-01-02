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Son dakika! Türkiye ile İran arasında kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 12:49 | Son Güncelleme 2 saat önce

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, gelişmeler üzerine kısa süre önce İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. İki bakanın görüşmesinde İran'daki olaylar ele alındı.

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İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İran'daki protestolara ilişkin "Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz" değerlendirmesi yapılmıştı.

Dışişleri'nden son dakika İran açıklaması: Haberlerden endişe duyulmaktadır

Açıklamada ayrıca "Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye görüşme İRAN

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
HÜKÜMET İRANA OLAYLARIN BASTIRILMASINDA DENEYİMLERİNİ ANLATMALI İŞBİRLİĞİ YAPMALI YOKSA ZALİMLER SURİYEDE BAŞARDIKLARINI AYNISINI İRANA YAPACAKLAR
bizene arkadaş irandan? onlar ırkçı insanlar. bizim bulaşmamamız gerekir o pisliklere
İnşallah, yeni bir Suriye daha oluşmaz. Türkiye çok akıllı hareket etmeli.
yusuf yusuf yusuf .........
Düşman ülkeleri sevindirmeyin ülkenize sahip çıkın İran güçlü bir devlettir düşman silah kullanarak başarılı olamayacağı ülkeleri kendi kendine kırdırma yolunu seçer bu oyuna gelmeyin devletinizin yanında olun ekonomik sorunlar şiddetle çözüldüğü görülmemiştir bu sorun özellikle çalışılmış bir oyun bu sınavdan İranın geçmesi çok hayati bir önem taşımaktadır çünkü oyun büyük sonuçlar için kurulmuş tuzaklarla dolu etrafı yakıp yıkanlar kime hizmet ettikleri ortada daha güçlü iran için devlet millet elele olmak zorundadır yoksa düşmanın uşağı durumuna düşmek iranın tarihine ihanettir.
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