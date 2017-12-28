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Son dakika Tuzla'da zehir saçan vidanjör bulundu

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 18:23 | Son Güncelleme 6 saat önce

Tuzla'daki kimyasal atık soruşturmasında yeni gelişme. NTV'nin haberine göre; İSKİ, 2 vidanjörden alınan örneklerde kimyasal madde bulundu. Tuzla Emniyeti alınan örnekleri Adli Tıp'a gönderdi.

İstanbul, Tuzla’da 4 mahalleyi etkileyen, 97 kişiyi hastanelik eden kokuya neden olan “trikloreten” ile “tetrakloreten” adlı kimyasal maddelerin dökülmesinde kullanılan iki vidanjör tespit edildi.

Tankerlerden alınan örneklerin incelendiği İSKİ laboratuvarından sonuçlar çıktı. Örnekleri inceleyen laboratuvar, iki tankerde kokuya neden olan “trikloreten” ile “tetrakloreten" maddelerini buldu.

Laboratuvar sonuçları soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Savcılık olaya ilişkin olarak, "Kasten yaralama" ve "Kasten çevreyi kirletme" suçlarından soruşturma yürütüyor.

Laboratuvar sonucunun savcılığa ulaşmasının ardından önce vidanjör şoförlerinin ardından da bu vidanjörlerin atıkları aldıkları tesislerin yöneticilerinin ifadelerinin alınması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla İSKİ vidanjör kimyasal atık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Biz o vidanjörün ait olduğu firmayı öğrenebilecekmiyiz acaba?
İstanbul ve diğer illerde taksilerde olduğu gibi vidanjör, mikser, eskavatör vb. iş makinalarının şoför mahalli üzeri, yani tavan ile sağ ve sol kapı üzerine plaka numaraları yazılsın. İş makinalarında plaka okumak çok zor.
Resme ilk baktığımda Vidanjörü Van gölü canavarının boynuna benzettim
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