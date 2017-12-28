Son dakika Tuzla'da zehir saçan vidanjör bulundu

İstanbul, Tuzla’da 4 mahalleyi etkileyen, 97 kişiyi hastanelik eden kokuya neden olan “trikloreten” ile “tetrakloreten” adlı kimyasal maddelerin dökülmesinde kullanılan iki vidanjör tespit edildi.

Tankerlerden alınan örneklerin incelendiği İSKİ laboratuvarından sonuçlar çıktı. Örnekleri inceleyen laboratuvar, iki tankerde kokuya neden olan “trikloreten” ile “tetrakloreten" maddelerini buldu.

Laboratuvar sonuçları soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Savcılık olaya ilişkin olarak, "Kasten yaralama" ve "Kasten çevreyi kirletme" suçlarından soruşturma yürütüyor.

Laboratuvar sonucunun savcılığa ulaşmasının ardından önce vidanjör şoförlerinin ardından da bu vidanjörlerin atıkları aldıkları tesislerin yöneticilerinin ifadelerinin alınması bekleniyor.