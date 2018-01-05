Son dakika! Ula'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Ula'da saat 07.33'te richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Merkez üssü Kavakçalı Köyü olarak açıklanan depremin derinliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7 kilometre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ise 8.5 olarak kaydedildi.