Son dakika! Uludağ'da 6 dağcı kayboldu

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Uludağ’da sarı alandan Bursa’ya doğru ormanın içinden yürümeye çalışan 6 dağcı yoğun kar ve tipi yüzünden mahsur kaldı. Yer bildirimi yapıp jandarmadan yardım isteyen dağcılar için Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekipleri seferber oldu. Uludağ yolunun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaybolan dağcılara ulaşmak için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
(İHA)
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