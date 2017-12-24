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Son dakika! Uludağ'da 6 dağcı kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 00:49 | Son Güncelleme 1 saat önce

Uludağ’da sarı alandan Bursa’ya doğru orman içinden yürümeye çalışan 6 dağcı kayboldu.

Son dakika! Uludağ'da 6 dağcı kayboldu

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Uludağ’da sarı alandan Bursa’ya doğru ormanın içinden yürümeye çalışan 6 dağcı yoğun kar ve tipi yüzünden mahsur kaldı. Yer bildirimi yapıp jandarmadan yardım isteyen dağcılar için Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekipleri seferber oldu. Uludağ yolunun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaybolan dağcılara ulaşmak için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

(İHA)

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