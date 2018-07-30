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Son dakika! Ümraniye'de istinat duvarı çöktü! Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle oluşan çukura araçlar düştü. Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bazı araçlar, çökme nedeniyle oluşan çukura düştü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.

İlk bilgilere göre, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok.

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GEÇEN HAFTA DA YAŞANMIŞTI

İstanbul Sancaktepe'de geçen hafta bir okulun istinat duvarı çökmüştü. Yine Sancaktepe'de bir binanın yanındaki alanda toprak kayması meydana gelmişti. Sütlüce'de ise zeminindeki toprak kayan 4 katlı bir bina, canlı yayında yıkılmıştı.

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