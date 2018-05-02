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Son dakika! Ümraniye'de silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

Ümraniye'den gelen son dakika haberine göre Dudullu'da bir araç muayene istasyonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Son dakika! Ümraniye'de silahlı saldırı

Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar bir otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılaer geliyor...

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Son dakika Ümraniye silahlı saldırı

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