Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

İstanbul Polisi, 14 Şubat’ta bir tarım birliği üzerinden FETÖ’nün finans ayaklarından olan Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin lira aktarılmasıyla ilgili geçtiğimiz hafta operasyon düzenlemişti.

Sözcü'nün haberine göre; operasyon kapsamında FETÖ elebaşının talimatı sonrasında yapılan aktarımla ilgili işadamı Zekeriya Mete’nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan iş adamlarından İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç; sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Zekeriya Mete ile birlikte gözaltına alınan Birlik Başkan Yardımcıları Kazım Taycı ile Sübet Çiçek ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Elvan Gıda’nın patronu Hidayet Kadiroğlu’na ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.