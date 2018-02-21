HABER

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 09:04 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre; 14 Şubat'taki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iş adamı Zekeriya Mete ve Alpaslan Arduç tutuklandı.

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

İstanbul Polisi, 14 Şubat’ta bir tarım birliği üzerinden FETÖ’nün finans ayaklarından olan Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin lira aktarılmasıyla ilgili geçtiğimiz hafta operasyon düzenlemişti.

Sözcü'nün haberine göre; operasyon kapsamında FETÖ elebaşının talimatı sonrasında yapılan aktarımla ilgili işadamı Zekeriya Mete’nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

63 bin aile bebeklerine Ömer Halis ismini verdi63 bin aile bebeklerine Ömer Halis ismini verdi

Gözaltına alınan iş adamlarından İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç; sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Zekeriya Mete ile birlikte gözaltına alınan Birlik Başkan Yardımcıları Kazım Taycı ile Sübet Çiçek ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

FETÖ'nün ankesör skandalında 2'nci dalga operasyon başladıFETÖ'nün ankesör skandalında 2'nci dalga operasyon başladı

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Elvan Gıda’nın patronu Hidayet Kadiroğlu’na ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.

İstanbul’da FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındıİstanbul’da FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Zekeriya Mete Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hala akıllanmadı bu sümüklü meczup fetö nün beyinsizleri..adamların ocaklarını söndürdü hayatlarını kararttı hala onun donunu kokluyorlar.ne içirdi bunlara acaba?
murat ülker elebaşı o değil miydi reklam filmi bile çektiydi ülker birde pınarcılar var yaşarlar onlar büyük baş ellam alamıyolar
Vatan haini olmak bu kadarmı basitleşti,etrafımıza bakıyoruz vatan haininden geçilmiyor, bu vatan bu kadar haine dayanırmı bilinmez.Limanlarımıza, hava alanlarımıza, kapımıza,meclisimize, hükümetimize, bütün kurum ve kuruluşlarımıza dayansa dahi biz yine umudumuzu kaybetmeyeceğiz,
Her kim ki tarikat ,cemaat işlerine bulaşmış ise tutuklansın.Terör örgütlerine uye,yalaka ve yataklık edenleri de tutuklayın.Hele Hükümet bireylerinin yaptıkları bariz hatalar çok kötü.Suçlama yapıyorlar ama delil ve tutuklama yok.Buna iftira denir.İftirayı atanlar rezil insanlardır.
Diğer Haberler
Vali Necati Şentürk, muhtarları dinledi

Vali Necati Şentürk, muhtarları dinledi

Başkan Yaralı’dan Develi’ye yatırım müjdesi

Başkan Yaralı’dan Develi’ye yatırım müjdesi

Şanlıurfa’da 1 milyon kitabın dağıtımına başlandı

Şanlıurfa’da 1 milyon kitabın dağıtımına başlandı

Şairler 75 yaşındaki ustadan satranç öğreniyor

Şairler 75 yaşındaki ustadan satranç öğreniyor

Eskimeye yüz tutmuş bakırlara hayat veriyor

Eskimeye yüz tutmuş bakırlara hayat veriyor

Türkeş anısına 100 çocuğa giysi yardımı.

Türkeş anısına 100 çocuğa giysi yardımı.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.