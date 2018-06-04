Son dakika! Ünlü karikatürist Nuri Kurtcebe Yalova'da gözaltına alındı

Karikatürist ve çizgi romancı Nuri Kurtcebe, Yalova’da gözaltına alındı. Kurtcebe’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtiliyor. Aydınlık Gazetesi'nde "Ters Köşe" adlı köşesinde günlük karikatürlerini çizmeye devam eden Kurtcebe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ÖDÜLLER KAZANMIŞ BİR SANATÇIDIR" Kendisine fahri ve dolaylı olarak hukuki yardımda bulunan Av. Erdem Akyüz konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Akyüz, “Nuri Kurtcebe, Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017 yılında vermiş olduğu bir karar nedeniyle, hakkında yakalama kararı çıkarılarak dün akşam yakalanmış ve bu gün 4.6.2018 tarihinde Yalova cezaevine konulmuştur. Kararda; 2015 yılının ilk dokuz ayında çizmiş olduğu karikatürlerde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği gerekçesi ile 1 yıl 2 ay 15 gün süre ile hapsedilmesine karar verilmiş, bir üst mahkemeye yapılan itiraz reddedilmiştir” diye belirtti. Avukat Akyüz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Senelerin çizeri olan Kurtcebe’nin; Gırdır, Limon, Gıdıl dergilerinde ve Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Aydınlık ve diğer bir çok gazetede karikatürleri yayınlanmıştır. 'Gaddar Davut, Mokok, Maganda' tiplerinin yaratıcısı olan Kurtcebe; Nazım Hikmet’in 'Kuvayi Milliye Destanını' çizgi roman haline getirmiş, Uğur Mumcu anısına 'Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi' resimli eserini çizgi roman olarak çizmiş, birçok ödüller kazanmış bir sanatçıdır.” "ÜZÜLMEMEK MÜMKÜN DEĞİL" Maahkeme kararında bazı açıklar ve belirsizlikler bulunduğunu ifade eden Av. Akyüz, “Bütün dünyada kabul edilen yasal bir gerçek olarak, sanatçıların eserlerini özgür bir biçimde sunmaları ve siyasetle uğraşan kişilerin eleştirilere, diğer kişilere nazaran çok daha fazla açık ve mütehammil olmaları gerektiği yolundadır. Kaldıki mahkeme kararında hangi çizim ve ifadenin hakaret teşkil ettiği açık bir şekilde yer almamış ve Kurtcebe’nin, bazı kişilerin kendi sayfasına girerek müdahale etikleri ve kendisine ait olmayan ifadeleri facebook sayfasına koydukları yolundaki savunması nazara alınmamış ve bu yolda bir inceleme yapılmamıştır. Tamamen bir sanatçı ruhuyla, para ve makam gibi hiç ilintisi olmayan yetmiş yaşlarındaki bir sanatçının uğradığı bu duruma üzülmemek mümkün değildir" diye belirtti.

NURİ KURTCEBE KİMDİR? Karikatür dünyasının usta kalemlerinden Nuri Kurtcebe 8 Ocak 1949 yılında Muğla’nın Yatağan ilçesinde doğdu. Babasının subay olması sebebiyle çocukluğu İskilip, Hakkari, Rize, Turhal ve Denizli'de geçti. 1960 yılında İstanbul'a geldi. Lise son sınıfta babasını kaybeden Kurtcebe'nin eğitim masraflarını taçsız kral Metin Oktay karşıladı. 1970 yılında bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Yüksek Resim bölümünü kazandı. Aynı anda bir reklam şirketinde karikatürist Yalçın Çetin'le beraber karton-film çizerken Oğuz Aral'la tanıştı ve Tekin Aral, Oğuz Alpleçin, Mim Uykusuz ve Ferit Öngören'le beraber Gırgır adlı mizah dergisinin ilk çekirdek kadrosunda yer aldı. Gönlünde yatan aslan çizgi roman olan Nuri Kurtcebe, Gırgır'da ilk olarak "Uyduruk Uzay Hikayeleri" başlığı altında kısa metrajlı bilim kurgu çizgi romanları üretmeye başladı.

1971'de Gırgır'da ünlü "Gaddar Davut" çizgi roman tipini yarattı. 1985'te İlhan İrem'in "Pencere Köprü ve Ötesi" müziğini resimledi.

1986 yılında Hürriyet Gazetesi'nde günlük "Mokok" karikatür tipini çizmeye başladı. 1990'da Limon ve Dıgıl mizah dergilerinde çizdiği Bilim Kurgu öykülerinden oluşan ve "İnsanın bu eşsiz gezegendeki serüvenini evrenin sonsuzluğuyla buluşturan boyut farkı" adlı özel çizgi-roman albümü yayımlandı. 1994 yılında Cumhuriyet Gazetesinde Gaddar Davut çizgi romanını ve "Sessiz Sedasız" başlığı altında günlük politik karikatürlerini çizmeye başladı. 1996'da Uğur Mumcu'nun Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi adlı yazısını çizgiye döktü ve “Uğur Mumcu Özel Ödülü”ne layık görüldü. 1997'den 1999'a kadar Cumhuriyet Gazetesi'nde çizdiği karikatürlerinden dolayı üç yıl üst üste "Yılın Hasan Tahsin"leri ödüllerine layık görüldü. 2001'de Nazım Hikmet'in ünlü "Kuvayi Milliye Destanı”nı çizgi-romana dönüştürdü ve aynı yıl Cumhuriyeti ve çağdaşlığı savunan çizgileriyle çağdaş eğitime verdiği katkılarından dolayı ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Ödülü'ne layık görüldü. 2002'de Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından "Yılın Atatürkçüsü” seçildi.