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Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Bir grup uzun dönem askerin, bedelli askerlik yapacaklara yönelik söylemlerinin yer aldığı görüntülerle ilgili idari inceleme başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK ), bir grup uzun dönem asker tarafından çekilen ve bedelli askerlik yapacaklara yönelik ifadelerin yer aldığı görüntülere ilişkin idari inceleme başlatıldı.

Uzun dönem askerlik yaptıkları kışlada cep telefonuyla çektikleri görüntüleri paylaştıkları belirtilen bir grup askerin, bedelli uygulamasından yararlanacaklara yönelik söylemlerini içeren video internet sitelerinde yer aldı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından TSK tarafından söz konusu olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik uzun dönem askerlik

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yavv kardşim kaldırın şu 28 günü işimize gücümüze bakalım.
biraz sırıngayla kan alsınlar akıllanırlar belki
ya ağzı olan konuşuyor fenomen olmak için geçmiş bi şizofren kamera karşısına tehdit etmiş bedellileri.. ben bedelli yapacağım 28 günlük eğitime grldiğimde bi babayiğit çıksında tehdit etsin 28 gün boyunca tuvalet fırçasını tuttururum ona..
şimdi konuşun görüüüm kamiller..
anneye gibi kutsala küfrün cezası verilmeli. !!!
ŞEHİTLERİMİZ SADECE 19 BİN LİRA İÇİN Mİ ŞEHİT OLDU?
biraz daha askerlik yapsınlarda akılları başlarına gelsin
bedellide 28 gün kaldırılsın.. tüm muhalefet kaldirilsin diyor. bedelli yapacak genclerin tamami kaldirilsin diyor.. direkmek kime ne kazandiracak?
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