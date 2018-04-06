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Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Van’ın Özalp ilçesinde 3.6 ile 2.8 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.

Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) edinilen bilgiye göre Van’ın Özalp ilçesinde yerin 5 km değindiğinde saat 22.14’te 3.6, saat 22.39’da ise 2.8 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi.

İHA

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deprem Van kandilli Son Depremler

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