Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) edinilen bilgiye göre Van’ın Özalp ilçesinde yerin 5 km değindiğinde saat 22.14’te 3.6, saat 22.39’da ise 2.8 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi.

İHA