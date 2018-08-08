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Son dakika! Van'da sıcak çatışma: 1 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

Van'ın Gürpınar ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi.

Son dakika! Van'da sıcak çatışma: 1 terörist öldürüldü

Gürpınar ilçesi Elemeği Mahallesi kırsalında vatandaşlar, PKK'lı 2 teröristi bölgede görünce jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, teröristlerle temas sağlandı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi. Bölgede operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. (DHA)

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Van Son dakika PKK terörist Gürpınar çatışma

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