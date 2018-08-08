Son dakika! Van'da sıcak çatışma: 1 terörist öldürüldü

Gürpınar ilçesi Elemeği Mahallesi kırsalında vatandaşlar, PKK'lı 2 teröristi bölgede görünce jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, teröristlerle temas sağlandı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi. Bölgede operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. (DHA)
Dünyanın 'En Büyük Savaşı' başladı! Tansiyon daha da yükselecek
Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtladı
Hakurk ve Zap'a operasyon!
En acı an! Sevgilisine fişi çekilmeden dakikalar önce böyle veda etti
Onlara bir de şimdi bakın!
Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak
İYİ Parti'nin yeni sloganı belli oldu
Patlayıcı madde sanılan seks oyuncağı, havaalanında panik yarattı
Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum