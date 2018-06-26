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Son dakika! Yavru köpeğin ölümü ile ilgili soruşturmada flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

Sakarya'dan gelen bir son dakika bilgisine göre; Sapanca'da bir yavru köpeğin bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunmasıyla ilgili tutuklanan kepçe operatörü 8 gün sonra serbest bırakıldı.

Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpekle ilgili soruşturmada tutuklanan kepçe operatörü serbest bırakıldı.

Olay 14 Haziran'da Sapanca ilçesinde meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemeye çıkan bir grup, ormanlık alanda yavru köpeği fark etti.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Dört bacağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan hayvan kurtarılamadı. 3 aylık köpeğin, iş makinesi tarafından ezildiği öne sürüldü.

Gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı. Ancak iddiaları reddeden operatör, yavru köpeğe zarar vermediğini belirtti.

Şüpheli, tutuklandıktan 8 gün sonra serbest bırakıldı. Olayın aydınlatılması için soruşturma sürüyor.

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