Resmi Gazete'de yayımlanan 2 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı kuruldu.
YENİ GENELGE
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla ilgilendirildi.
"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.
AA
Son dakika! Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı
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