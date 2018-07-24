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Son dakika! Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 07:47 | Son Güncelleme

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı ve İletişim Başkanlığı Teşkilatı hakkında 2 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika! Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 2 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı kuruldu.

YENİ GENELGE

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla ilgilendirildi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
trt böylece akp nin resmi propaganda kanalı oldu bizde propaganda kanalının bütçesini oluşturan gariban vatandaş
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