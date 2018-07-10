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Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 06:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kanun Hükmünde Kararnamelerinin yayımlandığı bugünkü Resmi Gazete'de, bazı atama kararları da yer aldı. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yerine Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kanun Hükmünde Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ayrıca Resmi Gazete'de, bazı Cumhurbaşkanlığı kararları da yer aldı ve buna göre; Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına da Korgeneral Metin Gürak atandı.

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Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, yeni sisteme dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yer aldı. 1, 2 ve 3 nolu kararnamelerden ilki, "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" başlığını taşıyor. Kurum ve makamların oluşturulduğu ve özel kalem müdürlüğü ile başlayan kararnamede, birimlerin görevleri ayrıntılı olarak belirtildi.

Oldukça kapsamlı olan kararnamelerden 2.'sinin başlığı "Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" olurken, son kararname ise, "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" başlığını taşıyor.

YENİ KABİNE DE RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara yapılan atamalar da yer aldı.

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FUAT OKTAY VEKALET EDECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaretler nedeniyle, makamına, yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceğine yönelik tezkere de Resmi Gazete'de yer aldı.


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