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Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 14:24 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

Milyonlarca öğrencinin beklediği son dakika haber ÖSYM'den geldi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, YKS'ye girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

YKS SAATLERİ

YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra; YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

[YKS İLE İLGİLİ BU DETAYLARA DİKKAT! - Tıklayınız](http://www.mynet.com/haber/guncel/yks-giris-belgeleri-yayinlandi-iste-osym-yks-giris-belgesi-sorgulama-ekrani-ais-4208682-1)
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YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)
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