Son dakika! YKS'ye başvuramayanlar için ikinci şans

ÖSYM, üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak YKS başvurularını, 1-21 Mart'ta almıştı. 2018-YKS'ye başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar, "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaatta bulunabilecek.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran 2018 Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan TYT, tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan AYT ve YKS'nin üçüncü oturumu olan YDT'ye girmek için de başvuru yapabilecek.
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