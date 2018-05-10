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Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:35 | Son Güncelleme

Ajanslardan son dakika olarak düşen bilgiye göre; YÖK, Fransız Dili Edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacağını açıkladı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ( YÖK), Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi.

YÖK’ten edinilen bilgiye göre, bu kısıtlama kararının alınmasında özellikle “mezun-istihdam ilişkisi” ve Fransa ile "mütekabiliyet” hususu etkili oldu. Bilindiği üzere Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümleri bulunmuyor.

YÖK yetkilileri, Türkiye’de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu belirtti. Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor. Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek olup, henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
YÖK Fransız Dili Edebiyatı ve öğretmenliği

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Siyasi ve popilist bir karar. Tam Cahiliye dönemini yaşıyor ülke.
Fransızlar istiyorsa Türkçe ogrensin
üniversitelerdeki fransızca öğretmenleri ne yapacak? boş derslere mi girsinler? sen fransayla sdk yarıştıracaksın diye neden biz işsiz kalıyoruz? binlerce akademisyen var, git anlaşma yap, 1 bölüm açtır fransada. gerekirse maaşını türkiye ödesin. cemaate afrikada okul açtırırken açılışlara bazı devlet büyüklerimiz katılıyorlardı bir zamanlar. size yabancı konular değil bunlar
tamamen siyasi bir karar. madem mezun istihdam ilişkisine bakarak hareket ediyorsunuz ben size en az 25 gereksiz bölüm sayarım. ve halen de mezun veriliyor. ve işssizlik ön safhada.
ÖNEMLİ DEĞİL YAHU CEZAYİR'LİLER ÇOK İYİ FRANSIZCA BİLİYOR BİZE TERCÜMAN LAZIM OLURSA YADA TARİHİ BELGELERİ İNCELEMEK GEREKİRSE YADA FRANSIZ GUENASINDAN ATACAĞIMIZ UYDU İÇİN ORADAN İTHAL EDERUK FRANSIZCA GEREKSİZ SADECE ABD-USD DOLAR İNGİLİZCESİNİ BİLSEK YETERLİ ÜLKE İÇİN
bize ne Fransız edebiyatından onlar Türk edebiyatını biliyor mu?
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