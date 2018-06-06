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Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

DHA'nın geçtiği son dakika habere göre; Erzincan-Sivas karayolu 100'ncü kilometresinde Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.

Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
yolcu otobüsü devrildi Erzincan-Sivas karayolu Kaza

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