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Son dakika! YPG'den Kilis'e roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 10:33 | Son Güncelleme

Son dakika! Suriye'nin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden ateşlendiği belirtilen bir roket, Kilis'in sınır hattında bulunan Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytinliğe düştü.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e roketli saldırı düzenlendi.

Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 10.20 sıralarında Şıh Mehmet Mahallesi'ne roket atıldı.

Zeytinliğe isabet eden ve patlayan roket can ya da mal kaybına neden olmadı. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.

KARŞILIK VERİLDİ

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerce Afrin'deki terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildi.

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis'e 20 roket atıldı, biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

2 KÖY DAHA ALINDI

Öte yandan TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köylerini PYD/PKK'dan arındırdı.

Kilis Valiliği yakınına roket atıldı! Yaralılar var
Son dakika: Kilis'e bir roket daha atıldı
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Kilis roket YPG Son dakika

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
CANIM CİĞERİM KINALI KUZULARIM TÜRKİYEM TSK,AM BU ERMENİ PÇ.SİYONİST YAHUDİLERİN SONU GELMEDEN BU OLAYLAR BİTMEZ. BAŞTA DİKKAT EDİLEÇEK OLAYLARIN BUNLARI BAŞI ABD.AB.İSRAİL SİYONİST ERMENİ YAHUDİLER VE İRAN RUSYA,NIN SİNSİ OYUNLARINA GELMEYELİM BUNLARADA SAKIN GÜVENMEYELİM YAPILAÇAK HER ADIMLARIMIZI BUNLARA GÜVENEREK SAKIN YAPMAYALIM BUNLARA GÜVENMEK YOK OLMAKDAN GECER KENDİ SÜNNETİMİZİ KENDİMİZ KESELİM NE YAPILAÇAK VARSA AKILLI PLANLI PROJELİ AÇIK AYAN ŞEKİLDE DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPALIM HAKLILIĞIMIZIDA PERÇİNLEŞTİRELİM. MÜSLÜMA TÜRK ULUSU ECDADINDAN ALDIĞI TERBİYEYLE İNSANLIK DERSİ VERELİM
ve de YPG yi PYD yi fazla abartmayalım.YPG de kimmiş ? PYD de kimmiş ?
Oysa yandas haberde googlede füze kalkanı sistemimiz var diye çok sayıda haber bulunuyor... ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN TÜRKLÜK DÜŞMANLARINI KAHRETSİN
füze ve roket farklı şeylerdir, füze bir güdüm birimine sahiptir yönlendirilebilirken roket balistik bir uçuş yapar yani top mermisi gibidir tek farkı roket motorundan güç alır. Top ve roketleri havada imha etmek zordur ama buna yönelikte çalışmalar var.
şu haber başlıklarını niye abartıyorsunuzki sanki ypg biüyük bir toplum gibi hepsi it sürüsü insanların gözünde büyütmeyin bu kadar
bizim bu kurdurttuğumuz füze kalkan sistemleri neden kullanılamıyor..ayrıca daha dün haberlerde kilisi vurdukları tepeyi almamışmıydık biz..Allahım neler oluyor..sen kınalı kuzularımızı koru
zeytin dalından , zeytin dalına roketli mesaj gelmiş....büyütmeyin meseleyi
mit aralıksız çalışıyor.kendi vatandaşını öldürüp , katledip bunu saldırmak için bahane kullanmaya siyaset diyorlar.şüphesiz bu devleti sevenler dahi müslüman olarak ölmeyecek.ama bu da bir gerçek türk halkı için müslüman olmak pek te birşey ifade etmiyor zaten.sonuçta bir getirisi yok.dün gibi bugün de şamanizm den eserler barındırıyorlar inançlarında.islamiyeti getiri haline getiren yine türkler oldu.müslümanı kandır , arkadan bıçakla , sivilleri katlet ve bunu islamiyet adı altında yap.bütün dünyaya islamofobiyi yay ki zaten ana amaç bu çünkü tetikçiliklerini yaptıkları devletlerin emiri bu
Allahim sen bu savaşa son ver artık. arkadaşlar hic birimiz akilsiz veya gerizekali değiliz. RPG yani roket menzili 400 metredir. kilise düşen RPG roket baslikları patlamyor bile. bu RPG nin bir özeligi var 900 metreden sonra hedefe ulasmadiginda kendi kendine patlar. bu demek oluyorki sınırın hemen yaninda dolu terörist vardir anlamina geliyor cok uzaktan atılmıyor.
Allah TSK nin yar ve yardımcısı olsun. Bir an önce bu harekat neticelenip, son bulsun.
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