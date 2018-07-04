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Son dakika! YSK Başkanı Güven duyurdu: 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerle ilgili itiraz sürecinin bugün tamamlanacağını hatırlatarak, "Bugün itiraz gelirse ona da bakacağız. Sonuçlandırırsak ve olağanüstü bir durum olmazsa bugün saat 17.00 itibarıyla seçim sürecini tamamlamak istiyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmazsa 17.00'den sonra sizlere kesin seçim sonuçlarını açıklarız." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binasına girişinde basın mensuplarının soruları üzerine, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik, YSK'ye yapılacak itirazların son günü olduğunu belirtti.

Bugün herhangi bir itiraz gelip gelmeyeceğini bilmediğini ifade eden Güven, "Bugüne kadar 13 İl Seçim Kurulu kararına karşı itiraz geldi ve bunları sonuçlandırdık. Bugün itiraz gelirse ona da bakacağız. Sonuçlandırırsak ve olağanüstü bir durum olmazsa bugün saat 17.00 itibarıyla seçim sürecini tamamlamak istiyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmazsa 17.00'den sonra sizlere kesin seçim sonuçlarını açıklarız. Resmi Gazete'ye göndereceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanının mazbatasını da Meclis Başkanımıza takdim edeceğim." diye konuştu.

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"EN AZ İKİ SEÇİMLİK MALZEMEMİZİ HAZIRLARIZ"

Erken seçim tartışması olduğu belirtilerek, YSK'nin bir erken seçime hazır olup olmadığı sorusuna Güven, "Arkadaşlar, o benim işim değil. Biz her seçim bittiğinde bir sonraki en az iki seçimlik malzememizi hazırlarız. Bunu her zaman söylüyorum. Ama erken seçim kararı alıp almamak benim işim değil. O siyasi iradenin işi. YSK her zaman hazır durumda olmak durumundadır. Bugüne kadar hep hazır olduk. Bundan sonra da hazır olacağız." yanıtını verdi.

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Güven, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından sonraki seçimlerle ilgili eksikler ve ihtiyaçlar konusundaki çalışmalarının devam edeceğini, bunun rutin işleri olduğunu kaydetti.

AA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çevir kazı yanmasın
Evet,büyük bir memnuniyetle,sevinçle teslim edeceksiniz sanırım he???
hadi canım sende :)
Zahmet olacak ....
VİJDANINIZ RAHATSA MESELE YOK DEGİLSE İŞİNİZ ZOR AHİRETTE
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